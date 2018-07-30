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15:02 (мск), источник: Комсомольская правда

В Воронеже пройдет патриотический фестиваль «Наша история»

В парке Патриотов можно будет посмотреть реконструкции, выставку оружия, поучаствовать в мастер-классах.

Источник: Комсомольская правда

Очередной патриотический фестиваль «Наша история», который ведет свой отсчет с 2014 года, пройдет в Воронеже 25 августа.

— В 4-х часовую программу фестиваля войдут выступления творческих, танцевальных и музыкальных коллективов, лагерь военно-исторической реконструкции, экспозиции с этнографической и исторической атрибутикой, художественная площадка. Кроме того, будут работать выставки макетов оружия, исторических книг, интерактивные площадки со стратегическими играми и мастер-классами для детей, а также выставка умельцев Воронежской области, — сообщили организаторы.

Фестиваль начнется в парке Патриотов в 12.00, вход свободный. Организаторы ожидают, что участниками и зрителями фестиваля станут 1000−1500 человек.

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