В Воронеже пройдет патриотический фестиваль «Наша история»

Очередной патриотический фестиваль «Наша история», который ведет свой отсчет с 2014 года, пройдет в Воронеже 25 августа.

— В 4-х часовую программу фестиваля войдут выступления творческих, танцевальных и музыкальных коллективов, лагерь военно-исторической реконструкции, экспозиции с этнографической и исторической атрибутикой, художественная площадка. Кроме того, будут работать выставки макетов оружия, исторических книг, интерактивные площадки со стратегическими играми и мастер-классами для детей, а также выставка умельцев Воронежской области, — сообщили организаторы.