В Воронеже пройдет патриотический фестиваль «Наша история»
В парке Патриотов можно будет посмотреть реконструкции, выставку оружия, поучаствовать в
В парке Патриотов можно будет посмотреть реконструкции, выставку оружия, поучаствовать в
Очередной патриотический фестиваль «Наша история», который ведет свой отсчет с 2014 года, пройдет в Воронеже 25 августа.
— В 4-х часовую программу фестиваля войдут выступления творческих, танцевальных и музыкальных коллективов, лагерь
Фестиваль начнется в парке Патриотов в 12.00, вход свободный. Организаторы ожидают, что участниками и зрителями фестиваля станут 1000−1500 человек.