Директор казанского цирка покидает свой пост

Источник: Prokazan.ru

Сообщается, что Шарифуллин написал заявление по собственному желанию несколько недель назад. Однако официально об отставке будет объявлено 1 августа.

— Директор нас собрал и сообщил, что должен уйти, — рассказал один из сотрудников цирка. — Не понимаем, почему Шарифуллина вынудили сложить с себя полномочия, ведь ему всего 62 года.

Как рассказала министр культуры РТ Ирада Аюпова, уход Дамира Шарифуллина связан с состоянием здоровья.

— Состояние его здоровья вызывает тревогу. А цирк нужно активно развивать. Нужно движение вперед, а для этого — новый взгляд и новый подход к организации, — сказала министр.