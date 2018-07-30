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13:22 (мск), источник: Prokazan.ru

Директор казанского цирка покидает свой пост

Директор казанского цирка 62-летний Дамир Шарифуллин покидает свой пост. Его место может занять директор татарской филармонии Кадим Нуруллин, пишет «Вечерняя Казань» со ссылкой на источники.

Источник: Prokazan.ru

Сообщается, что Шарифуллин написал заявление по собственному желанию несколько недель назад. Однако официально об отставке будет объявлено 1 августа.

 — Директор нас собрал и сообщил, что должен уйти, — рассказал один из сотрудников цирка. — Не понимаем, почему Шарифуллина вынудили сложить с себя полномочия, ведь ему всего 62 года.

Как рассказала министр культуры РТ Ирада Аюпова, уход Дамира Шарифуллина связан с состоянием здоровья.

 — Состояние его здоровья вызывает тревогу. А цирк нужно активно развивать. Нужно движение вперед, а для этого — новый взгляд и новый подход к организации, — сказала министр.

По некоторым данным, новым директором цирка может стать директор татарской филармонии Кадим Нуруллин. Однако приказ о его назначении пока не подписан.

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