В полицию Нью-Йорка впервые взяли на работу узбекистанку

Девушка родилась в Бухарской области, в Штаты переехала в 2009 году, сейчас живет в районе Статен-Айленд вместе с родителями.

Работа в полиции была ее мечтой с детства, и Садокат предпочла оставить обучение медицине и поступить в академию. Предварительно узбекистанка прошла кадетские курс, итоговое испытание она прошла с результатом в 98 баллов. После выпускного ее зачислили в штат. Молодого специалиста, кроме родителей, поддерживали дедушка с бабушкой, которые специально приехали из Узбекистана.