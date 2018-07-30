Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Куда пропали сомалийские пираты
Водитель пробил эстакаду на 170 км/ч и выжил (видео)
Александр Овечкин собирается присутствовать на родах жены
Почему в СССР обои клеили на газеты?
76-летняя Вера Алентова выглядит ровесницей дочки
Эти фото — просто космосНочное небо показали с неожиданных ракурсов
Ученые обнаружили клад, способный обрушить мировую экономику
Медведева сравнила Россию и Канаду: в чём разница
8-летняя дочь Алены Хмельницкой дебютировала на ТВ: первые фото
Барановская, Киркоров, Лобода на открытии фестиваля «Жара»
В Госдуме предупреждают Киркорова: поп-король “заигрался” - СМИ
Малахов случайно показал маленького сына - СМИ
57-летний Диего Марадона женится на 28-летней возлюбленной
Бузова зажигательно станцевала с бабушкой под хит Киркорова
58-летний Мильштейн ушел из жизни - Газманов
Экс-невеста Баскова устроила сцену на фестивале
Зачем в Советском Союзе обои клеили на газеты?
Как провести отпуск за 30 тысяч рублей
Фоторепортажи
8На Крымском мосту начали укладывать первые рельсы
15Лазерные снимки раскрывают ужасы Первой мировой войны
13:43 (мск), источник: Sputnik

В полицию Нью-Йорка впервые взяли на работу узбекистанку

ТАШКЕНТ, 30 июл — Sputnik. Ряды полиции США пополнились уроженкой Узбекистана Садокат Максудова, сообщает Uz24.uz.

Источник: Sputnik

Новая сотрудница правоохранительных органов закончила 6-месячные курсы в академии, сдала экзамен и получила официальное звание.

Девушка родилась в Бухарской области, в Штаты переехала в 2009 году, сейчас живет в районе Статен-Айленд вместе с родителями.

Работа в полиции была ее мечтой с детства, и Садокат предпочла оставить обучение медицине и поступить в академию. Предварительно узбекистанка прошла кадетские курс, итоговое испытание она прошла с результатом в 98 баллов. После выпускного ее зачислили в штат. Молодого специалиста, кроме родителей, поддерживали дедушка с бабушкой, которые специально приехали из Узбекистана.

Это первый случай в истории.

Все новости региона
 Дрессировщик Аскольд Запашный выстрелил в своего тигра во время выступления
Красавица от Узбекистана завоевала титул 'Мисс СНГ Instagram'
Освобождавший Пальмиру генерал будет отвечать за «Юнармию»
Ученые развенчали пять мифов о здоровом питании
Базз Олдрин якобы признался, что не был на Луне
Древний пещерный медведь оказался вегетарианцем
В Малайзии раскрыли новые детали дела пропавшего лайнера МН370
В Средиземном море утопили танки, чтобы защитить морскую фауну
Эксперты предсказали курс рубля на август
Спорт
«Перебор»: как награждение футболистов вызвало конфликт В защиту команды Станислава Черчесова выступили его помощник Владимир Паников, а также известный телекомментатор Дмитрий Губерниев и депутат Госдумы Светлана Журова
Hi-Tech
Раскрыта одна из главных загадок Марса Найдено конкретное место на поверхности Красной Планеты.
Авто
Как бы выглядел «Кайен», если бы появился 45 лет назад Журналисты издания Autocar решили пофантазировать, перенеся актуальные новинки автопрома на несколько десятилетий назад
Кино
8-летняя дочь Алены Хмельницкой дебютировала на ТВ: первые фото Ксении Кеосаян досталась роль в сериале «Колл-Центр»
Недвижимость
«Ростех» разработал парашюты для эвакуации из небоскребов
Власти: Владельца участка, где снимают «Дом-2», уведомили об изъятии земли
Своими руками: как один человек переделал систему платежей ЖКУ
Как провести отпуск за 30 тысяч рублей и остаться довольным
Леди
Как выглядят звездные двойники Галкина, Варнавы и других знаменитостей Пора по парам — мы нашли звезд, которые очень похожи друг на друга. Некоторые сходства тебя очень удивят!
Дети
Невестку Кристины Орбакайте поздравляют с беременностью Пользователи соцсетей считают, что внук Аллы Пугачевой готовится стать отцом.
Все о ремонте
8 способов создать интерьер в морском стиле
Как совместить спальню с гостиной: 10 важных моментов
Ванная комната с душевой кабиной: 55 примеров обустройства
Пляжный интерьер двухуровневого пентхауса в Сочи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь