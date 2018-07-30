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13:16 (мск), источник: Sputnik.by

Видеофакт: как взвешивали сорокакилограммового сома

Чудо-рыбу поймали на «Большой бард-рыбалке» в эти выходные на берегу Чигиринского водохранилища.

Источник: Sputnik.by

Любители музыки и рыбалки собрались на берегу Чигиринского водохранилища в Могилевской области в девятый раз. Барды приехали из России, Германии, Польши и Украины. Они не только пели у костра, но и ловили рыбу.

На удочку попался и сорокакилограммовый сом, который собрал вокруг себя толпу желающих посмотреть на огромную рыбину. Сома вытащил из воды в одиночку бобруйчанин Николай Шепетов. На взвешивании цифры уточнили — в соме оказалось 42,5 килограмма веса.

«Неожиданно. Очень повезло. Много воевал с ним. Он боролся со мной, я с ним. Много сил потратил. Но повезло, удача. Ощущения очень сильные», — поделился рыбак сразу после рекордного улова.

Другие участники приносили судьям рыбин весом в один-два килограмма. Так что ажиотаж вокруг сома был предсказуем, а как его взвешивали барды-рыбаки, смотрите на видео Sputnik.

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