Видеофакт: как взвешивали сорокакилограммового сома

Источник: Sputnik.by

Любители музыки и рыбалки собрались на берегу Чигиринского водохранилища в Могилевской области в девятый раз. Барды приехали из России, Германии, Польши и Украины. Они не только пели у костра, но и ловили рыбу.

На удочку попался и сорокакилограммовый сом, который собрал вокруг себя толпу желающих посмотреть на огромную рыбину. Сома вытащил из воды в одиночку бобруйчанин Николай Шепетов. На взвешивании цифры уточнили — в соме оказалось 42,5 килограмма веса.

«Неожиданно. Очень повезло. Много воевал с ним. Он боролся со мной, я с ним. Много сил потратил. Но повезло, удача. Ощущения очень сильные», — поделился рыбак сразу после рекордного улова.

Другие участники приносили судьям рыбин весом в один-два килограмма. Так что ажиотаж вокруг сома был предсказуем, а как его взвешивали барды-рыбаки, смотрите на видео Sputnik.