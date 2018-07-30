Санитарные врачи рассказали об изменении воздуха на Среднем Урале

Специалисты Роспотребнадзора Свердловской области зафиксировали улучшение экологической ситуации в регионе. За первую половину 2018 года снизился удельный вес неудовлетворительных проб по всем показателям. Так в пробах атмосферного воздуха он составил 0,28% (в 2017 — 1,38%), в пробах почвы — 13% (14,5%) по санитарно-химическим нормативам и 10,3% (12,7%) по микробиологическим.

Показатели питьевой воды в регионе также постепенно улучшаются. В частности, удельный вес «плохих» проб по санитарно-химическим показателям составил 10% (13,2%), а по микробиологическим — 2% (3,53%).