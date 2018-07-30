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13:14 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

Санитарные врачи рассказали об изменении воздуха на Среднем Урале

Верится с трудом.

Специалисты Роспотребнадзора Свердловской области зафиксировали улучшение экологической ситуации в регионе. За первую половину 2018 года снизился удельный вес неудовлетворительных проб по всем показателям. Так в пробах атмосферного воздуха он составил 0,28% (в 2017 — 1,38%), в пробах почвы — 13% (14,5%) по санитарно-химическим нормативам и 10,3% (12,7%) по микробиологическим.

Показатели питьевой воды в регионе также постепенно улучшаются. В частности, удельный вес «плохих» проб по санитарно-химическим показателям составил 10% (13,2%), а по микробиологическим — 2% (3,53%).

В Роспотребнадзоре отмечают, что неудовлетворительное качество воды в области связано со сложной обстановкой с поверхностными источниками, а также с неэффективностью систем водоподготовки и «вторичным» загрязнением ресурса в коммунальных сетях. В частности, показатели воды оказались хуже среднеобластных в Алапаевске, Нижнем Тагиле, Серове, Талице, Качканаре, Красноуфимске и Первоуральске, передает «Уралинформбюро».

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