Нижегородцы рассказали о своем отношении к ЧМ-2018 и футбольному будущему «горожан»

30 июля, ГТРК «Нижний Новгород». По просьбе редакции программы «Вести-Приволжье» в «Научно-исследовательском Институте проблем социального управления» провели социологический опрос на футбольно-нижегородскую тему. Опросили около тысячи двухсот респондентов. Даже в неофициальном рейтинге лучших городов, где проходили матчи, столица Приволжья заняла почетное четвертое место. Но стоит учитывать, что те города, которые опередили Нижний Новгород уже имели опыт проведения мероприятий такого уровня, то Нижний Новгород оказался в такой ситуации впервые. И почетное четвертое для нас — призовое первое.



Еще до начала мундиаля, весной был проведен замер общественного мнения и основной вопрос был такой — «Что для Вас, как нижегородца, предстоящий Чемпионат мира по футболу?»



Первый вопрос выделил три почти одинаковые группы. Для 21,5% респондентов футбол стал праздником. Другим Чемпионат доставил больше неудобств. Для третьих важнее оказалась построенная инфраструктура. Равнодушных к футбольному празднику оказалось меньше 7% из опрошенных.



Теперь у нижегородцев есть большой стадион, обновленная футбольная команда с новым тренером и шикарная тренировочная база. Станет ли Нижний по-настоящему футбольным? Большинство — совокупно более 60% — оптимистично оценивают перспективы.



При этом одни считают, что нужно покупать новых игроков, чуть меньшая доля опрошенных (почти 19,5%) уверены, что нужно развивать детский футбол. Среди предложенных вариантов ответа был и такой — «Нижний Новгород — это хоккейный город». Так ответили чуть больше 13% опрошенных.



Сейчас у столицы Приволжья появился свой футбольный клуб с соответствующим названием — ФК Нижний Новгород. Разговоров, споров, мнений о том, как нужно озаглавить обновленную нижегородскую команду было много. Чего проще, спросить об этом самих земляков, что было и сделано. На выбор были предложены варианты названий, которые в разные годы носили нижегородские (горьковские) футбольные команды.



Футбольный клуб с названием «Нижний Новгород» — лидирует с значительным перевесом — больше 38% голосов. Возможно, что это связано с тем, что Чемпионат мира по футболу — 2018 проходил в Нижнем Новгороде, а возможно, что нижегородцам не хватает той самой самоидентификации, о которой много говорят.



Все же футбол, именно «своя» футбольная команда — некий символ, объединяющий многих. Следом шли варианты ФК «Волга» и «Локомотив». А вот «Торпедо» должно быть только одно — хоккейное. За это имя проголосовало чуть меньше 17% нижегородцев.



А вот что думают нижегородцы о перспективах новоиспеченной нижегородской футбольной команды. Итак, нижегородцы верят в то, что футболисты смогут выполнить поставленную перед ними задачу и войти в четверку лучших в ФНЛ. Это около 17% опрошенных. Почти треть думает, что клуб займет средние позиции. Также около трети нижегородцев, даже если им и был интересен Чемпионат мира, сейчас выразили безразличие. Видимо, за успехами местной команды им следить не хочется.



Зато особо смелые мечтатели — их почти 7% — уверены, что клуб скоро выйдет в Премьер-лигу. Возможность убедиться в серьёзности намерений предоставится совсем скоро — две ближайшие встречи «Нижний Новгород» проведет на домашнем газоне.