Ископаемый медведь оказался вегетарианцем

Источник: AFP 2018

В конце эпохи плейстоцена (125−12 тысяч лет назад) на территории Европы водилось два вида медведей: всеядный бурый Ursus arctos и не дожившие до наших дней пещерные медведи Ursus spelaeus. Последние, в отличие от всеядных бурых, питались в основном растительной пищей, но ученые до сих пор плохо представляли, что привело к их вегетарианству; судить об этом было сложно главным образом из-за редкости останков предков этих медведей, таких как Ursus deningeri (денингерского медведя).

Источник: AFP 2018

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На этой неделе в Historical Biology вышла статья с описанием диеты денингерского медведя; группа исследователей из Германии и Испании изучила строение челюстей и зубов U. deningeri установила, что эти ископаемые медведи, так же как и их потомки — пещерные медведи, питались в основном растениями.

Компьютерное сканирование останков U. deningeri позволило виртуально очистить челюсти и зубы от грязи, не повредив ископаемые, и сравнить их форму с формой челюстей и зубов пещерных и современных медведей.