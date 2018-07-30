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13:32 (мск), источник: dostup1.ru

В Челябинске фура утонула в луже

Большегруз застрял под мостом на улице Валдайская.

В Челябинске после дождя фура утонула в луже под мостом на улице Валдайская — за прошедшие сутки в южноуральской столице выпала недельная норма осадков, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Стихия разбушевалась в Челябинской области во второй половине дня 29 июля. Синоптики прогнозировали резкое усиление ветра до 20 метров в секунду, град и грозы. В областной столице и Миассе сильный ливень стал причиной затопления улиц. По данным Челябинского Гидрометцентра, днем 30 июля на Южном Урале погоду продолжает определять атмосферный фронт, при грозах усиление ветра достигнет 15−20 м/с.

В Миассе шквалистый ветер повалил деревья, а в Катав-Ивановске выпал крупный град.

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