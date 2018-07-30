В Челябинске фура утонула в луже

В Челябинске после дождя фура утонула в луже под мостом на улице Валдайская — за прошедшие сутки в южноуральской столице выпала недельная норма осадков , передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Стихия разбушевалась в Челябинской области во второй половине дня 29 июля. Синоптики прогнозировали резкое усиление ветра до 20 метров в секунду, град и грозы. В областной столице и Миассе сильный ливень стал причиной затопления улиц. По данным Челябинского Гидрометцентра, днем 30 июля на Южном Урале погоду продолжает определять атмосферный фронт, при грозах усиление ветра достигнет 15−20 м/с.