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13:58 (мск), источник: Комсомольская правда

Салют на День города: воронежцы увидят красные пальмы и дождевые хвосты

Вся эта красота может обойтись в 2,7 миллиона рублей.

Источник: Комсомольская правда

На сайте госзакупок появилась информация о салюте на День города. Компания, которой доверят его проводить, должна будет выиграть аукцион. Впрочем, в последние годы наметилась стабильность. Соответствующие аукционы неизменно выигрывает ОАО «Пиро-Росс».

Максимальная цена контракта — 2,7 миллиона рублей. В прошлом году в процессе торгов ее удалось снизить до 1,68 млн. Удастся ли этот трюк на этот раз?

Как бы то ни было, основные параметры будущего салюта уже намечены. Он стартует 15 сентября в 21.00 и продлится 13 минут. В небо выпустят не менее 2075 снарядов, которые будут образовывать различные фигуры с романтическими названиями: «красная пальма», «серебристая рыбка» «золотая ива», «дождевой хвост» и «белый пульсирующий пион».

Заявки на участие в аукционе принимают до 6 августа, проведут его 10 августа.

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