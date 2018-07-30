В Самаре осудили мужчину, признанного виновным в 112 преступлениях в сфере оборота наркотиков

Следствием и судом установлено, что Туртулов организовал преступную группу, куда вовлек еще семь человек, с целью сбыта наркотических средств. Далее, злоумышленник, действуя в составе организованной группы, в период с 2016 г. по 2017 г. незаконно сбывал различные наркотики, в том числе в крупном и особо крупном размерах, через тайники-«закладки», подыскивая покупателей через сеть «Интернет».

В указанный период времени Туртулов совершил финансовые операции с денежными средствами, полученными от сбыта запрещенных веществ, в виде конверсии из электронных в безналичные, а в последующем — из безналичных в наличные, таким образом, что в результате были созданы условия для их последующего правомерного использования. Формально право собственности на денежные средства передавалось третьим лицам, а фактически указанные деньги оставались в пользовании и распоряжении обвиняемого на общую сумму более 6 млн рублей.

В результате мужчине инкриминировали совершение семи преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ, ч. 3 ст. 30, п. п. «а», «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ, 104 преступлений, предусмотренных п. п. «а», «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ и п. «а» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ и преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ.

Приговором суда Туртулову назначено наказание в виде лишения свободы сроком на восемь лет, с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

В отношении других соучастников преступлений уголовные дела выделены в отдельные производства и в настоящее рассматриваются в суде по существу.