В Самаре планируют реконструкцию ул. Челюскинцев
Речь идет об участке от ул.
Речь идет об участке от ул.
В Самаре планируется провести реконструкцию ул. Челюскинцев на участке от ул.
На сайте администрации города опубликованы распоряжения департамента градостроительства о подготовке проектов планировки и межевания территорий под реконструкцию этих объектов.
Так, площадь участка под планировку ул. Челюскинцев составляет 3,8 га, запланированная протяженность дороги — 1,17 километра.
Проектируемый участок ул. Революционной составит 1,05 километра.
В течение года по обоим объектам планируется провести