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13:35 (мск), источник: НИА Самара

В Самаре планируют реконструкцию ул. Челюскинцев


Речь идет об участке от ул. Ново-Садовой до Московского шоссе.

В Самаре планируется провести реконструкцию ул. Челюскинцев на участке от ул. Ново-Садовой до Московского шоссе и ул. Революционной (от ул. Скляренко до Московского шоссе), пишет Волга Ньюс.

На сайте администрации города опубликованы распоряжения департамента градостроительства о подготовке проектов планировки и межевания территорий под реконструкцию этих объектов.

Так, площадь участка под планировку ул. Челюскинцев составляет 3,8 га, запланированная протяженность дороги — 1,17 километра.

Проектируемый участок ул. Революционной составит 1,05 километра.

В течение года по обоим объектам планируется провести инженерно-геологические, инженерно-гидрометеорологические, инженерно-экологические и топографо-геодезические изыскания.

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