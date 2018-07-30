В Самаре планируют реконструкцию ул. Челюскинцев

В Самаре планируется провести реконструкцию ул. Челюскинцев на участке от ул. Ново-Садовой до Московского шоссе и ул. Революционной (от ул. Скляренко до Московского шоссе), пишет Волга Ньюс.

На сайте администрации города опубликованы распоряжения департамента градостроительства о подготовке проектов планировки и межевания территорий под реконструкцию этих объектов.

Так, площадь участка под планировку ул. Челюскинцев составляет 3,8 га, запланированная протяженность дороги — 1,17 километра.

Проектируемый участок ул. Революционной составит 1,05 километра.