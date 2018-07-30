На набережной Мойки выросла тыква

Как «Фонтанке» рассказали в культурно-просветительском центре БИН РАН, причина появления тыквы на петербургской набережной может быть самой прозаичной. Кто-то просто мог выбросить семечку, которая дождалась тепла и разрослась. Кроме того, если по этому участку проходит поливальная машина, то удивляться появлению незваного гостя не стоит, заверили в Ботаническом саду, отметив, что дикой тыкве, как пишут в Интернете, в Петербурге взяться неоткуда. Также в центре БИН РАН напомнили, что это не единичный случай появления непривычных для города растений — например, в прошлом году на набережной Фонтанки вырос помидор.