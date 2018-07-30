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13:45 (мск), источник: Фонтанка

На набережной Мойки выросла тыква

Нетипично жаркая для Санкт-Петербурга погода стала причиной появления в городе тыквы.

В центре Петербурга из-за жары выросла тыква, которая чувствует себя довольно комфортно на набережной Мойки и начала цвести. Фотографии необычного растения появились в группе «Красивый Петербург».

Как «Фонтанке» рассказали в культурно-просветительском центре БИН РАН, причина появления тыквы на петербургской набережной может быть самой прозаичной. Кто-то просто мог выбросить семечку, которая дождалась тепла и разрослась. Кроме того, если по этому участку проходит поливальная машина, то удивляться появлению незваного гостя не стоит, заверили в Ботаническом саду, отметив, что дикой тыкве, как пишут в Интернете, в Петербурге взяться неоткуда. Также в центре БИН РАН напомнили, что это не единичный случай появления непривычных для города растений — например, в прошлом году на набережной Фонтанки вырос помидор.

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