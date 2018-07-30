«Судно от Gucci»: подростки из Челябинской области пытались уплыть в путешествие на лодке из бутылок

В соцсетях обсуждают четверых мальчишек из южноуральского города Озерска, которые вышли в открытое плавание. Судно они соорудили себе сами. Старались три недели. Прятали плавсредство в родительском гараже. Дно сделали из древесины, борта из пластиковых бутылок. Потребовалась ни много ни мало 300 «полторашек». Чтобы все было по-настоящему, на палубе натянули пленку от дождя и поставили столик.

Лодку назвали «Gucci» и 27 июля отплыли на ней в поход. Вскоре чудо-корабль заметила береговая охрана. Кто именно позвонил спасателям — неизвестно. Но в погоню за беглецами отправились сотрудники МЧС. Мореплавателям к этому времени удалось успешно доплыть до середины озера, откуда их вернули на сушу спасатели.

На кадрах видно, как понурые мальчишки лет 12−13 безрадостно ступают на берег.

— Кто капитан корабля? — строго спрашивает кто-то из сотрудников МЧС. — А если бы младшие члены команды утонули?

— Все умеют плавать, — отвечает самый смелый мореход.