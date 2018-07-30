«Судно от Gucci»: подростки из Челябинской области пытались уплыть в путешествие на лодке из бутылок
Беглецов вернули на берег сотрудники МЧС.
Беглецов вернули на берег сотрудники МЧС.
В соцсетях обсуждают четверых мальчишек из южноуральского города Озерска, которые вышли в открытое плавание. Судно они соорудили себе сами. Старались три недели. Прятали плавсредство в родительском гараже. Дно сделали из древесины, борта из пластиковых бутылок. Потребовалась ни много ни мало 300 «полторашек». Чтобы все было
Лодку назвали «Gucci» и 27 июля отплыли на ней в поход. Вскоре
На кадрах видно, как понурые мальчишки лет 12−13 безрадостно ступают на берег.
— Кто капитан корабля? — строго спрашивает
— Все умеют плавать, — отвечает самый смелый мореход.
Спасатели все же рассказали ребятам о требованиях безопасности на воде, после чего отпустили путешественников домой. Лодку конфисковали до выяснения обстоятельств.