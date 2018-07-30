Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Новую внешность Кабаевой высмеяли в соцсетях
«Зайцы» на платниках нашли новый способ, как не платить
Невестку Кристины Орбакайте поздравляют с беременностью
Зачем в Советском Союзе обои клеили на газеты?
Ксения Собчак в платье за 130 тыс отдыхает на Ибице
Самозанятые получат трудовые книжки Минтруд разработал новый законопроект для самозанятых россиян
Украинские спортсмены смеялись и не помогли тонувшей россиянке
Поклонская жестко ответила на обвинения Родниной
8-летняя дочь Алены Хмельницкой дебютировала на ТВ: первые фото
Барановская, Киркоров, Лобода на открытии фестиваля «Жара»
В Госдуме предупреждают Киркорова: поп-король “заигрался” - СМИ
Малахов случайно показал маленького сына - СМИ
Путин подписал закон, касающийся налогов на имущество
Реакция Путина на призыв футболиста Дзюбы
58-летний Мильштейн ушел из жизни - Газманов
Экс-невеста Баскова устроила сцену на фестивале
Зачем в Советском Союзе обои клеили на газеты?
Как провести отпуск за 30 тысяч рублей
Фоторепортажи
10Новейшие технологии на выставке «Иннопром-2018»
15Лазерные снимки раскрывают ужасы Первой мировой войны
13:51 (мск), источник: Комсомольская правда

«Судно от Gucci»: подростки из Челябинской области пытались уплыть в путешествие на лодке из бутылок

Беглецов вернули на берег сотрудники МЧС.

В соцсетях обсуждают четверых мальчишек из южноуральского города Озерска, которые вышли в открытое плавание. Судно они соорудили себе сами. Старались три недели. Прятали плавсредство в родительском гараже. Дно сделали из древесины, борта из пластиковых бутылок. Потребовалась ни много ни мало 300 «полторашек». Чтобы все было по-настоящему, на палубе натянули пленку от дождя и поставили столик.

Лодку назвали «Gucci» и 27 июля отплыли на ней в поход. Вскоре чудо-корабль заметила береговая охрана. Кто именно позвонил спасателям — неизвестно. Но в погоню за беглецами отправились сотрудники МЧС. Мореплавателям к этому времени удалось успешно доплыть до середины озера, откуда их вернули на сушу спасатели.

На кадрах видно, как понурые мальчишки лет 12−13 безрадостно ступают на берег.

— Кто капитан корабля? — строго спрашивает кто-то из сотрудников МЧС. — А если бы младшие члены команды утонули?

— Все умеют плавать, — отвечает самый смелый мореход.

Спасатели все же рассказали ребятам о требованиях безопасности на воде, после чего отпустили путешественников домой. Лодку конфисковали до выяснения обстоятельств.

Все новости региона
 51-летняя Татьяна Овсиенко в ближайшее время станет матерью
Эвелина Бледанс назвала придурками авторов клипа «Быть Дауном»
Освобождавший Пальмиру генерал будет отвечать за «Юнармию»
Археологи раскопали потерянный новгородский храм XIV века (фото)
Ученые развенчали пять мифов о здоровом питании
Базз Олдрин якобы признался, что не был на Луне
Россия вошла в десятку стран мира с самым дешевым бензином
Древний пещерный медведь оказался вегетарианцем
В Малайзии раскрыли новые детали дела пропавшего лайнера МН370
Спорт
«Перебор»: как награждение футболистов вызвало конфликт В защиту команды Станислава Черчесова выступили его помощник Владимир Паников, а также известный телекомментатор Дмитрий Губерниев и депутат Госдумы Светлана Журова
Hi-Tech
Раскрыта одна из главных загадок Марса Найдено конкретное место на поверхности Красной Планеты.
Авто
Как бы выглядел «Кайен», если бы появился 45 лет назад Журналисты издания Autocar решили пофантазировать, перенеся актуальные новинки автопрома на несколько десятилетий назад
Кино
8-летняя дочь Алены Хмельницкой дебютировала на ТВ: первые фото Ксении Кеосаян досталась роль в сериале «Колл-Центр»
Недвижимость
«Ростех» разработал парашюты для эвакуации из небоскребов
Власти: Владельца участка, где снимают «Дом-2», уведомили об изъятии земли
Своими руками: как один человек переделал систему платежей ЖКУ
Как провести отпуск за 30 тысяч рублей и остаться довольным
Леди
Как выглядят звездные двойники Галкина, Варнавы и других знаменитостей Пора по парам — мы нашли звезд, которые очень похожи друг на друга. Некоторые сходства тебя очень удивят!
Дети
Невестку Кристины Орбакайте поздравляют с беременностью Пользователи соцсетей считают, что внук Аллы Пугачевой готовится стать отцом.
Все о ремонте
Как вокзалам дают новую жизнь: фото
Как совместить спальню с гостиной: 10 важных моментов
Американская классика в интерьере сталинки
Жизнь в розовом цвете: проект трешки в Химках
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь