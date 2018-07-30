Жителей Пермского края ожидает прохладная неделя
Средняя температура будет примерно на 4° ниже, чем на предыдущей неделе и в целом за июль.
Средняя температура будет примерно на 4° ниже, чем на предыдущей неделе и в целом за июль.
Как сообщает
Среда окажется самым тёплым днём этой недели. В Перми потеплеет до +26°, а по
В четверг, 2 августа, также возможны ливневые дожди и грозы. Температура воздуха по
В пятницу, 3 августа, в крае ожидается резкое похолодание. Максимальная температура днём составит +12…+15° (по