Дело чести: как создать и отстоять личный бренд в Instagram

Саше Маркиной 25 лет. С помощью социальных сетей девушка зарабатывает уже с 17 лет, а сегодня на ее счету — 1,2 млн подписчиков в Instagram и миллионные рекламные контракты. В мае этого года аккаунт блогера в Instagram подвергся хакерской атаке, и страницу Маркиной заблокировали. О том, как ей удалось победить гигантскую корпорацию и восстановить свой профиль, а так же о том, сколько можно заработать в интернете, Сашу Маркину расспросил Forbes Life.

О блокировке

Мою страницу заблокировали за неподобающий контент. Так бывает: кто-то хочет заблокировать чей-либо аккаунт и запускает атаку ботов, которые жалуются на данный профиль. Неприятная вещь, особенно когда у тебя нет этого неподобающего контента и уж тем более когда ты не имеешь к нему никакого отношения как в жизни, так и в социальных сетях. Особых разбирательств Instagram не ведет и закрывает доступ моментально. А найти виновных невозможно.

Об армии подписчиков

Даже не знаю, как мне удалось заполучить первых 100 000 подписчиков. Все началось с «ВКонтакте», когда Instagram еще не существовал. Мне тогда было лет 14, и уже тогда я находилась в центре внимание многих людей, которые комментировали мои фотографии, критиковали мою внешность или, наоборот, восхищались и подражали. Потом появился Instagram, небольшая аудитория переместилась туда и постепенно увеличивалась. Я до сих пор не понимаю, почему именно я стала интересна людям. Но мне это безумно нравится! Это моя стихия.

За пять лет мне удалось набрать более миллиона подписчиков без программ и продвижения, без взаимовыгодного пиара. До блокировки из почти что 1,3 млн моих подписчиков 800 000 были активными пользователями, не считая неподписанных людей. Мощное ядро моей аудитории — женщины, а средний возраст подписчиков — 24+. Мне вообще кажется, что Instagram держится только на девушках.

О своем образе

В первую очередь я веду свою страницу так, как хочу я сама. Звучит эгоистично, но считаю это правильным. Сейчас очень много шаблонных страниц. Строгого, определенного контента у меня нет. Я не люблю много писать в Instagram, особенно на личные темы, и не скрываю этого. Если мне нужен совет, значит он действительно мне нужен, а не просто для поддержания активности. Поэтому спрашивать у людей, какую фотографию мне выбрать, первую или вторую, я не буду.

Сколько стоит реклама у блогера

Все зависит от агенств и менеджеров, которые продают рекламу на твоей странице брендам.

Разница может быть колоссальной: от 50 000 рублей и до нескольких миллионов за пост.

Сейчас набирает обороты реклама в stories, которая стоит в разы меньше, но не менее эффективна. У меня есть агент. Он отвечает на почту, звонки, ведет переговоры по поводу рекламы и встречается с представителями брендов. Когда запросов было меньше, я работала сама на себя. Потом поняла, что общение с людьми не мое. Я человек закрытый, что для интернета очень плохо.

Об отношении семьи