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15:23 (мск), источник: ЮГА.ру - Ростов-на-Дону

Президент Молдовы Игорь Додон открыл памятник в Ростовской области

30 июля президент республики Молдова Игорь Додон открыл памятник Дружбы императора Петра I Великого и господаря Молдовы Дмитрия Кантемира в Волгодонске.

Памятник находится на площади Ленина у входа в сквер «Юность».

«Сегодня я здесь в качестве президента республики Молдова открываю этот памятник, который уникален — в Молдове нет памятника Дмитрию Кантемиру и Петру I Великому. В России также это первый такой памятник», — цитируют координаторы мероприятия президента Молдовы.

По его словам, монумент символизирует исторически близкие отношения России и Молдовы.

Камень в основании почти двухметрового монумента был заложен 7 июля 2016 года.

Дмитрий Кантемир (1673−1723) — политический деятель и молдавский ученый. Он был другом Петра I, а его подданные участвовали в возрождении культуры виноделия в императорской России.

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