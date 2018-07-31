Названы самые красивые брюнетки

Ранее в июле сообщалось, что американская модель и предприниматель Кайли Дженнер заняла первое место в списке самых дорогих пользователей Instagram Rich List 2018. Цена одной публикации в профиле 20-летней Дженнер составляет один миллион долларов. Девушка обогнала свою сестру Ким Кардашьян, которая оказалась лишь на четвертом месте и прошлогоднюю победительницу этого же рейтинга актрису Селену Гомес, публикации которой приносят по 800 тысяч долларов.