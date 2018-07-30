В Сибирском марафоне будут участвовать около 8 тысяч бегунов

Празднование дня города по традиции 4 августа откроет Сибирский международный марафон. В этом году праздник бега, собирающий спортсменов со всего мира, пройдет в 19-й раз.

По подсчетам организаторов, в этом году в забеге примут участие 7−8 тысяч человек. Кстати, по прогнозам синоптиков, погода будет самая марафонская — обещают, что будет нежарко.