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14:55 (мск), источник: Город Казань.KZN.RU

В Казани почти на месяц ограничат движение транспорта по ул. 2-я Газовая

(Город Казань KZN.RU, 30 июля). С 31 июля по 27 августа в Казани будет поэтапно закрываться проезжая часть ул. 2-я Газовая, на участке от ул. Спартаковская до пр. Универсиады.

На этом участке будет проводиться реконструкция проезжей части и перенос столбов освещения, сообщили в Комитете внешнего благоустройства.

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