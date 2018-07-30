В Казани почти на месяц ограничат движение транспорта по ул. 2-я Газовая

В Казани почти на месяц ограничат движение транспорта по ул. 2-я Газовая

(Город Казань KZN.RU, 30 июля). С 31 июля по 27 августа в Казани будет поэтапно закрываться проезжая часть ул. 2-я Газовая, на участке от ул. Спартаковская до пр. Универсиады.