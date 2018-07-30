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16:13 (мск), источник: Prokazan.ru

Казанцев просят не купаться на одном из пляжей в Казани

Роспотребнадзор по РТ признал небезопасным пляж «Нижнее Заречье». Соответствующая информация появилась на сайте ведомства.

Источник: Prokazan.ru

Так, специалисты проверили качество воды в реке Казанка. Результаты экспертизы показали, что вода не соответствуют гигиеническим требованиям по санитарно-химическим показателям, поэтому купаться в водоеме не рекомендуется.

 — Ответственным лицам предложено установить аншлаги о запрете купания, — говорится в сообщении.

Напомним, ранее Роспотребнадзор по РТ признал небезопасным пляж «Озеро Комсомольское» в Дербышках.

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