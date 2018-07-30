Казанцев просят не купаться на одном из пляжей в Казани
Роспотребнадзор по РТ признал небезопасным пляж «Нижнее Заречье». Соответствующая информация появилась на сайте ведомства.
Роспотребнадзор по РТ признал небезопасным пляж «Нижнее Заречье». Соответствующая информация появилась на сайте ведомства.
Так, специалисты проверили качество воды в реке Казанка. Результаты экспертизы показали, что вода не соответствуют гигиеническим требованиям по
— Ответственным лицам предложено установить аншлаги о запрете купания, — говорится в сообщении.
Напомним, ранее Роспотребнадзор по РТ признал небезопасным пляж «Озеро Комсомольское» в Дербышках.