ГУ МЧС Самарской области информирует: ожидается чрезвычайная пожароопасность лесов

Главное управление МЧС России по Самарской области напоминает жителям области о необходимости быть предельно осторожными с огнем.
Рекомендации населению по правилам поведения в пожароопасный сезон:
— соблюдайте запрет на посещение лесов;.
— не разводите костер в лесу или на торфянике (даже вблизи водоёмов);.
— не поджигайте сухую траву на полях или полянах в лесу. Если вы увидите, как это делают другие, постарайтесь их остановить и объяснить, чем опасны палы;.
— не бросайте непотушенные спички или сигареты, не пользуйтесь в лесу различными пиротехническими изделиями — петардами, бенгальскими огнями и т. п. ;.
— не следует заезжать в лес на автомобилях и мотоциклах — искры из глушителя могут вызвать пожар, особенно в сухом лесу с лишайниковым покровом;.
— недопустимо оставлять в лесу промасленные или пропитанные горючими веществами обтирочные материалы, бутылки или осколки стекла, которые способны сработать как зажигательные линзы;.
— водителям необходимо быть предельно внимательными — брошенный на обочину из окна автомобиля окурок может стать причиной серьёзного лесного пожара.
Если вы заметили в лесу небольшой пожар, нужно принять немедленные меры, чтобы остановить его, и одновременно, по возможности, отправить кого-нибудь в ближайший населенный пункт или лесничество за помощью, сообщить по телефону прямой линии лесной охраны по Самарской области: 8−800−100−94−00 (круглосуточно).