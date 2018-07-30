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17:51 (мск), источник: НИА Самара

ГУ МЧС Самарской области информирует: ожидается чрезвычайная пожароопасность лесов

По информации ФГБУ «Приволжское УГМС», в период с 31 июля по 3 августа 2018 года в большинстве районов Самарской области сохранится высокая пожарная опасность лесов (4 класс).

Источник: AP 2018

Главное управление МЧС России по Самарской области напоминает жителям области о необходимости быть предельно осторожными с огнем.

Рекомендации населению по правилам поведения в пожароопасный сезон:

— соблюдайте запрет на посещение лесов;.

— не разводите костер в лесу или на торфянике (даже вблизи водоёмов);.

— не поджигайте сухую траву на полях или полянах в лесу. Если вы увидите, как это делают другие, постарайтесь их остановить и объяснить, чем опасны палы;.

— не бросайте непотушенные спички или сигареты, не пользуйтесь в лесу различными пиротехническими изделиями — петардами, бенгальскими огнями и т. п. ;.

— не следует заезжать в лес на автомобилях и мотоциклах — искры из глушителя могут вызвать пожар, особенно в сухом лесу с лишайниковым покровом;.

— недопустимо оставлять в лесу промасленные или пропитанные горючими веществами обтирочные материалы, бутылки или осколки стекла, которые способны сработать как зажигательные линзы;.

— водителям необходимо быть предельно внимательными — брошенный на обочину из окна автомобиля окурок может стать причиной серьёзного лесного пожара.

Если вы заметили в лесу небольшой пожар, нужно принять немедленные меры, чтобы остановить его, и одновременно, по возможности, отправить кого-нибудь в ближайший населенный пункт или лесничество за помощью, сообщить по телефону прямой линии лесной охраны по Самарской области: 8−800−100−94−00 (круглосуточно).

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