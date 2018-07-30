В России создадут ракетный экраноплан
Государственная программа вооружений на 2018−2027 годы, финансирование которой определено на уровне 19 триллионов рублей, предусматривает строительство опытного образца ракетного экраноплана проекта «Орлан».
Государственная программа вооружений на 2018−2027 годы, финансирование которой определено на уровне 19 триллионов рублей, предусматривает строительство опытного образца ракетного экраноплана проекта «Орлан».
Об этом, как сообщает ТАСС, заявил
Экранопланом называют судно, способное двигаться на небольшом расстоянии от земной или морской поверхности «опираясь» на динамическую воздушную подушку, иначе называемую экраном. Экраноплан совмещает в себе свойства самолета и морского судна, хотя в морской классификации является судном.
От других судов экранопланы отличаются значительно более высокой скоростью хода, которая может превышать 250 узлов (около 460 километров в час). Кроме того, такие суда не требовательны к инфраструктуре и могут выполнять посадку на водную поверхность. Экранопланы также отличаются большой грузоподъемностью.
По словам Борисова, новый ракетный экраноплан будет использоваться для патрулирования на Северном морском пути, кратчайшем морском пути из Европы в Азию. Кроме того, новое судно можно будет применять и во внутренних морях, включая Каспийское и Черное. Другие подробности о перспективной разработке не уточняются.
В октябре прошлого года стало известно, что в госпрограмму вооружений включили финансирование разработки тяжелого экраноплана «Спасатель». Новое судно станет базовой платформой для экранопланов разных классов. Один из таких экранопланов планируется использовать в спасательных операциях в Арктике вдоль Северного морского пути и на Тихом океане.
Разработкой судна занимается Центральное конструкторское бюро по судам на подводных крыльях имени Алексеева. Работы в настоящее время находятся на стадии эскизного проекта. Новое судно будет иметь в длину 93 метра и размах крыла 71 метр. Масса экраноплана составит около 600 тонн. «Спасатель» сможет идти на экране при волнении моря до шести баллов (высота волн до шести метров).
Василий Сычёв.