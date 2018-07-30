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14:55 (мск), источник: N + 1

В России создадут ракетный экраноплан

Государственная программа вооружений на 2018−2027 годы, финансирование которой определено на уровне 19 триллионов рублей, предусматривает строительство опытного образца ракетного экраноплана проекта «Орлан».

Об этом, как сообщает ТАСС, заявил вице-премьер России Юрий Борисов. По его словам, новое судно будет использоваться, в том числе, для спасения экипажей кораблей.

Экранопланом называют судно, способное двигаться на небольшом расстоянии от земной или морской поверхности «опираясь» на динамическую воздушную подушку, иначе называемую экраном. Экраноплан совмещает в себе свойства самолета и морского судна, хотя в морской классификации является судном.

От других судов экранопланы отличаются значительно более высокой скоростью хода, которая может превышать 250 узлов (около 460 километров в час). Кроме того, такие суда не требовательны к инфраструктуре и могут выполнять посадку на водную поверхность. Экранопланы также отличаются большой грузоподъемностью.

По словам Борисова, новый ракетный экраноплан будет использоваться для патрулирования на Северном морском пути, кратчайшем морском пути из Европы в Азию. Кроме того, новое судно можно будет применять и во внутренних морях, включая Каспийское и Черное. Другие подробности о перспективной разработке не уточняются.

В октябре прошлого года стало известно, что в госпрограмму вооружений включили финансирование разработки тяжелого экраноплана «Спасатель». Новое судно станет базовой платформой для экранопланов разных классов. Один из таких экранопланов планируется использовать в спасательных операциях в Арктике вдоль Северного морского пути и на Тихом океане.

Разработкой судна занимается Центральное конструкторское бюро по судам на подводных крыльях имени Алексеева. Работы в настоящее время находятся на стадии эскизного проекта. Новое судно будет иметь в длину 93 метра и размах крыла 71 метр. Масса экраноплана составит около 600 тонн. «Спасатель» сможет идти на экране при волнении моря до шести баллов (высота волн до шести метров).

Василий Сычёв.

 В России создадут ракетный экраноплан
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