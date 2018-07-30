Актер Евгений Миронов вместе с волонтерами уберет мусор на Байкале

Источник: Комсомольская правда

В понедельник, 30 июля, в Прибайкальском нацпарке открылась первая смена Всероссийского лагеря «Экодемия» для волонтеров. Со всей страны съехались ребята, которые обеспокоены защитой окружающей среды. Открыл лагерь министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин. Еще один почетный гость — актер театра и кино, народный артист РФ Евгений Миронов. Он известен зрителям по таким фильма как «Апостол», «Идиот», «Пепел», «Время первых» и многих других. Детям он рассказал о волонтерстве.

Помимо творчества Евгений активно занимается общественной деятельностью и благотворительностью. С 2005 года при его активном участии проводится международный фестиваль современного искусства «Территория». Это он ежегодно вручает премию «Акция по поддержке театральных инициатив». Является учредителем благотворительных фондов «Артист» и «Национальные театральные инициативы», а также принимает участие в других благотворительных проектах.

— Я здесь буду еще два дня, готов вместе с волонтерами убрать мусор на берегах Байкала, — пообещал артист журналистам.