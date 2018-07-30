Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Новую внешность Кабаевой высмеяли в соцсетях
Участникам нового автомобильного флешмоба пригрозили тюрьмой
Сергей Безруков снял в клипе 2-летнюю дочь
Зачем в Советском Союзе обои клеили на газеты?
Звездные войны: кто из звезд на дух друг друга не переносит
Самозанятые получат трудовые книжки Минтруд разработал новый законопроект для самозанятых россиян
Ученые обнаружили клад, способный обрушить мировую экономику
Медведева сравнила Россию и Канаду: в чём разница
Жена Прилучного кардинально сменила имидж ради роли
Барановская, Киркоров, Лобода на открытии фестиваля «Жара»
Муж 39-летней Лорак обнимается в клубе с молодым дизайнером - СМИ
В Госдуме предупреждают Киркорова - "заигрался"
Умер сыгравший в «Дальнобойщиках» и «Марше Турецкого» актер
Победа России: Украина проиграла иск в ВТО
58-летний Мильштейн ушел из жизни - Газманов
Экс-невеста Баскова устроила сцену на фестивале
Зачем в Советском Союзе обои клеили на газеты?
Как провести отпуск за 30 тысяч рублей
Фоторепортажи
15Лазерные снимки раскрывают ужасы Первой мировой войны
10Новейшие технологии на выставке «Иннопром-2018»
15:04 (мск), источник: NewsKo

В Пермском крае снимается сериал по знаменитому роману

Кинокомпания «Русское» приступает к съёмкам восьмисерийного фильма «Зулейха открывает глаза».

Сериал по знаменитому роману Гузель Яхиной снимается по заказу телеканала «Россия 1».

Большая часть съёмок пройдёт на родине автора бестселлера Гузель Яхиной и исполнительницы заглавной роли Чулпан Хаматовой — в Татарстане. Однако около 20% эпизодов, связанных с жизнью героини и других раскулаченных крестьян в Сибири, решено снимать в Архитектурно-этнографическом музее «Хохловка». Кама при этом будет играть роль Ангары.

Съёмки будут проходить с 20 по 31 августа. Вся массовка была набрана из жителей Перми. Некоторые из пермских «актёров» продолжат съёмки в Казани и будут появляться на протяжении всего сериала.

Роман Гузель Яхиной «Зулейха открывает глаза», рассказывающий историю татарской крестьянки в годы Большого террора, в 2017 году получил премию «Большая книга». Чулпан Хаматову на главную роль в сериале выбрала сама писательница. Режиссёр сериала — Егор Анашкин, на экраны фильм выйдет в 2019 году.

Все новости региона
Жанна, удиви меня!
Россия выиграла у Украины спор в ВТО
Кенийский подросток придумал фонарь от хищников (видео)
Ученые развенчали пять мифов о здоровом питании
«Земля опускалась, лес уходил». Как возникают провалы в земле
В Малайзии раскрыли новые детали дела пропавшего лайнера МН370
Базз Олдрин якобы признался, что не был на Луне
В Средиземном море утопили танки, чтобы защитить морскую фауну
Спорт
«Перебор»: как награждение футболистов вызвало конфликт В защиту команды Станислава Черчесова выступили его помощник Владимир Паников, а также известный телекомментатор Дмитрий Губерниев и депутат Госдумы Светлана Журова
Hi-Tech
Раскрыта одна из главных загадок Марса Найдено конкретное место на поверхности Красной Планеты.
Авто
Как бы выглядел «Кайен», если бы появился 45 лет назад Журналисты издания Autocar решили пофантазировать, перенеся актуальные новинки автопрома на несколько десятилетий назад
Кино
8-летняя дочь Алены Хмельницкой дебютировала на ТВ: первые фото Ксении Кеосаян досталась роль в сериале «Колл-Центр»
Недвижимость
Офис Ленина выставили на продажу в Москве
Путин ввел штрафы за нарушения при долевом строительстве
Почему в СССР обои клеили на газеты?
Как провести отпуск за 30 тысяч рублей и остаться довольным
Леди
Как выглядят звездные двойники Галкина, Варнавы и других знаменитостей Пора по парам — мы нашли звезд, которые очень похожи друг на друга. Некоторые сходства тебя очень удивят!
Дети
Невестку Кристины Орбакайте поздравляют с беременностью Пользователи соцсетей считают, что внук Аллы Пугачевой готовится стать отцом.
Все о ремонте
Зачем в хрущевках делали окно между ванной и кухней?
Как совместить спальню с гостиной: 10 важных моментов
Пляжный интерьер двухуровневого пентхауса в Сочи
8 способов создать интерьер в морском стиле
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь