В Пермском крае снимается сериал по знаменитому роману

Сериал по знаменитому роману Гузель Яхиной снимается по заказу телеканала «Россия 1».

Большая часть съёмок пройдёт на родине автора бестселлера Гузель Яхиной и исполнительницы заглавной роли Чулпан Хаматовой — в Татарстане. Однако около 20% эпизодов, связанных с жизнью героини и других раскулаченных крестьян в Сибири, решено снимать в Архитектурно-этнографическом музее «Хохловка». Кама при этом будет играть роль Ангары.

Съёмки будут проходить с 20 по 31 августа. Вся массовка была набрана из жителей Перми. Некоторые из пермских «актёров» продолжат съёмки в Казани и будут появляться на протяжении всего сериала.