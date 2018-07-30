Дочь мэра Волгограда завоевала «золото» на Спартакиаде молодежи России

В Челябинске завершились финальные старты IV летней Спартакиады молодежи России по легкой атлетике, в котором принимали участие юниоры до 23 лет. В последний день соревнований — 29 июля — волгоградские спортсмены в порадовали и взяли сразу две медали. В свою копилку «золотую» награду и Кубок добавила дочь мэра Волгограда Андрея Косолапова — спортсменка Валентина Косолапова. Она показала лучший результат в тройном прыжке — 13.98 метра, опередив свою ближайшую соперницу Анастасию Абашеву из Ставропольского края на 64 сантиметра.

— Я посвящаю эту победу и этот сезон самой лучшей маме на свете и самому лучшему папе! Спасибо тренерам, спасибо судьбе, что я тут! — написала Валентина в своем Инстаграме.

Еще одну награду на Спартакиаде молодежи завоевали волгоградские бегуны: в мужской эстафете 4 по 100 метров наш квартет — Максим Лобков, Михаил Маркелов, Андрей Зеленский и Никита Галочкин — стали вторыми. Они уступили победителям из Свердловской области всего 0,02 секунды. В итоге — «серебро».