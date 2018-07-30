Самарцы могут выбрать название для нового колеса обозрения в парке Гагарина

Аттракцион устанавливают перпендикулярно Московскому шоссе, неподалеку от площадки для картинга. Высота колеса обозрения составляет 55 метров. С верхней точки из кабинки, вмещающей шесть человек (а всего таких кабинок 24), можно будет увидеть Волгу и полюбоваться чудесными самарскими пейзажами с высоты птичьего полета.