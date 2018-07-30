Самарцы могут выбрать название для нового колеса обозрения в парке Гагарина
Новый аттракцион заработает уже в августе.
Новый аттракцион заработает уже в августе.
Самарцам предлагается выбрать название для нового колеса обозрения в парке Гагарина, сообщает сайт vmeste.
Аттракцион устанавливают перпендикулярно Московскому шоссе, неподалеку от площадки для картинга. Высота колеса обозрения составляет 55 метров. С верхней точки из кабинки, вмещающей шесть человек (а всего таких кабинок 24), можно будет увидеть Волгу и полюбоваться чудесными самарскими пейзажами с высоты птичьего полета.
Покататься на колеса обозрения можно будет уже в августе. А как назвать новый аттракцион должны решить жители Самарской области выбрав из предлагаемых:
— Просто Космос;.
— Космодром «Самара»;.
— Взлет;.
— Звезда Самары;.
— Панорама;.
— «Поехали!»;.
— Спутник Самары;.
— Гагаринское;.
— Млечный путь;.
— Созвездие.