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15:19 (мск), источник: АиФ Самара

Самарцы могут выбрать название для нового колеса обозрения в парке Гагарина

Новый аттракцион заработает уже в августе.

Самарцам предлагается выбрать название для нового колеса обозрения в парке Гагарина, сообщает сайт vmeste.

Аттракцион устанавливают перпендикулярно Московскому шоссе, неподалеку от площадки для картинга. Высота колеса обозрения составляет 55 метров. С верхней точки из кабинки, вмещающей шесть человек (а всего таких кабинок 24), можно будет увидеть Волгу и полюбоваться чудесными самарскими пейзажами с высоты птичьего полета.

Покататься на колеса обозрения можно будет уже в августе. А как назвать новый аттракцион должны решить жители Самарской области выбрав из предлагаемых:

— Просто Космос;.

— Космодром «Самара»;.

— Взлет;.

— Звезда Самары;.

— Панорама;.

— «Поехали!»;.

— Спутник Самары;.

— Гагаринское;.

— Млечный путь;.

— Созвездие.

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