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15:39 (мск), источник: Newsroom24.ru

Железнодорожную платформу № 6 в Нижнем Новгороде реконструируют за 10,4 млн рублей

Работы по реконструкции будут завершены к концу года.

Источник: Newsroom24.ru

АО «РЖДстрой» направит более 10,4 млн рублей на реконструкцию платформы № 6 на Московском вокзале в Нижнем Новгороде. Об этом сообщается на портале госзакупок.

Согласно документам госзакупки, подрядчик обязан будет выполнить комплекс работ по реконструкции платформы № 6 железнодорожного вокзала в Нижнем Новгороде. Для осуществления ремонтных и строительно-монтажных работ на железных дорогах ОАО «РЖД» исполнитель обязан будет использовать «технологические окна» .

Закупка осуществляется у единственного поставщика. Контракт на осуществление реконструкции получила ООО «СпецСитиСтрой», запросившая за свои услуги более 10 млн 430 тысяч рублей при начальной (максимальной) цене контракта в 12,3 млн рублей.

Работы по контракту должны быть завершены до декабря текущего года.

Ранее сообщалось, что стоимость реконструкции железнодорожного вокзала «Нижний Новгород» составила более 2 млрд рублей.

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