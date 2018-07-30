Железнодорожную платформу № 6 в Нижнем Новгороде реконструируют за 10,4 млн рублей

АО «РЖДстрой» направит более 10,4 млн рублей на реконструкцию платформы № 6 на Московском вокзале в Нижнем Новгороде. Об этом сообщается на портале госзакупок.



Согласно документам госзакупки, подрядчик обязан будет выполнить комплекс работ по реконструкции платформы № 6 железнодорожного вокзала в Нижнем Новгороде. Для осуществления ремонтных и строительно-монтажных работ на железных дорогах ОАО «РЖД» исполнитель обязан будет использовать «технологические окна» .



Закупка осуществляется у единственного поставщика. Контракт на осуществление реконструкции получила ООО «СпецСитиСтрой», запросившая за свои услуги более 10 млн 430 тысяч рублей при начальной (максимальной) цене контракта в 12,3 млн рублей.



Работы по контракту должны быть завершены до декабря текущего года.



Ранее сообщалось, что стоимость реконструкции железнодорожного вокзала «Нижний Новгород» составила более 2 млрд рублей.