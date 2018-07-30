Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Обмен женами у чукчей: зачем это делается
Участникам нового автомобильного флешмоба пригрозили тюрьмой
Сергей Безруков снял в клипе 2-летнюю дочь
За что бьют в Турции российских туристов
Ким Кардашьян сменила прическу
Греция приходит в себя после огненного смерча В стране был объявлен трехдневный траур, прокуратура Греции начала расследование причин
Ученые обнаружили клад, способный обрушить мировую экономику
Медведева сравнила Россию и Канаду: в чём разница
8-летняя дочь Алены Хмельницкой дебютировала на ТВ: первые фото
Басков, Киркоров и Лепс снимаются в комедии Эмина Агаларова
Муж Лорак встречается с молодой брюнеткой - СМИ
В Госдуме предупреждают Киркорова - "заигрался"
Лавров об отдыхе в Крыму украинцев: одно из лучших свидетельств
Долг авиакомпаний перед россиянами достиг €10 млн
СМИ: 29-летняя модель из Болгарии стала монстром после пластики
Экс-невеста Баскова устроила сцену на фестивале
Зачем в Советском Союзе обои клеили на газеты?
Как провести отпуск за 30 тысяч рублей
Фоторепортажи
10Новейшие технологии на выставке «Иннопром-2018»
16Лесные пожары в Греции
15:44 (мск), источник: Популярная механика

Болезнь Паркинсона впервые попробуют вылечить стволовыми клетками

Эксперимент начнется 1 августа.

Источник: Популярная механика

Группа японских ученых из Университета Киото впервые проведет клиническое испытание по пересадке пациентам тканей, выращенных из индуцированных стволовых клеток (iPS-клеток), с целью лечения болезни Паркинсона. Как сообщило в понедельник агентство Kyodo, эксперимент начнется 1 августа.

Специалисты университета уже получили все необходимые разрешения и завершают отбор пациентов, страдающих от такого заболевания. Также ученые создали с помощью iPS-клеток запас из 5 млн нервных клеток, производящих гормон дофамин. Именно его недостаток и считается одной из главных причин возникновения болезни Паркинсона.

В ходе исследования часть этих клеток планируется пересадить пациентам в мозг. Сколько человек будут участвовать в клиническом испытании, не сообщается. Ранее специалисты университета уже проводили подобные эксперименты на обезьянах. После операций состояние животных, пораженных болезнью Паркинсона, значительно улучшилось, и в течение двух лет не было зафиксировано серьезных побочных эффектов, таких как возникновение опухолей.

От болезни Паркинсона в мире страдают около 10 млн человек, из них около 150 тыс. — японцы. В основном это люди пожилого возраста. Болезнь Паркинсона — это медленно прогрессирующее хроническое неврологическое заболевание, сопровождаемое, в частности, дрожательным параличом, мышечной ригидностью, снижением двигательной активности, неустойчивостью при ходьбе.

Ранее в Японии проводили клинические испытания по пересадке тканей сетчатки глаза, выращенных при помощи iPS-клеток, пациенту, страдающему от возрастной макулярной дегенерации. Эта болезнь поражает центральную часть сетчатки и может привести к потере зрения.

 В Якутии на три часа исчезло солнце
Система распознавания лиц перепутала политиков с преступниками
Россия выиграла у Украины спор в ВТО
Кенийский подросток придумал фонарь от хищников (видео)
Ученые развенчали пять мифов о здоровом питании
«Земля опускалась, лес уходил». Как возникают провалы в земле
В Малайзии раскрыли новые детали дела пропавшего лайнера МН370
Базз Олдрин якобы признался, что не был на Луне
В Средиземном море утопили танки, чтобы защитить морскую фауну
Спорт
«Перебор»: как награждение футболистов вызвало конфликт В защиту команды Станислава Черчесова выступили его помощник Владимир Паников, а также известный телекомментатор Дмитрий Губерниев и депутат Госдумы Светлана Журова
Hi-Tech
Раскрыта одна из главных загадок Марса Найдено конкретное место на поверхности Красной Планеты.
Авто
Как бы выглядел «Кайен», если бы появился 45 лет назад Журналисты издания Autocar решили пофантазировать, перенеся актуальные новинки автопрома на несколько десятилетий назад
Кино
8-летняя дочь Алены Хмельницкой дебютировала на ТВ: первые фото Ксении Кеосаян досталась роль в сериале «Колл-Центр»
Недвижимость
«Ростех» разработал парашюты для эвакуации из небоскребов
Власти: Владельца участка, где снимают «Дом-2», уведомили об изъятии земли
Своими руками: как один человек переделал систему платежей ЖКУ
Как провести отпуск за 30 тысяч рублей и остаться довольным
Леди
Как выглядят звездные двойники Галкина, Варнавы и других знаменитостей Пора по парам — мы нашли звезд, которые очень похожи друг на друга. Некоторые сходства тебя очень удивят!
Дети
Невестку Кристины Орбакайте поздравляют с беременностью Пользователи соцсетей считают, что внук Аллы Пугачевой готовится стать отцом.
Все о ремонте
Зачем в хрущевках делали окно между ванной и кухней?
Как совместить спальню с гостиной: 10 важных моментов
Пляжный интерьер двухуровневого пентхауса в Сочи
8 способов создать интерьер в морском стиле
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь