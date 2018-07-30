В Казани составили рейтинг школ по числу стобалльников на ЕГЭ-2018
89 учеников в Казани сдали ЕГЭ на 100 баллов, рассказал начальник управления образования исполкома Казани Ильнар Хидиятов на «деловом понедельнике» в мэрии.
89 учеников в Казани сдали ЕГЭ на 100 баллов, рассказал начальник управления образования исполкома Казани Ильнар Хидиятов на «деловом понедельнике» в мэрии.
Десятерых стобалльников подготовили в лицее № 131, семерых — в
При этом за год в четыре раза выросло количество 100-балльников по химии, вдвое больше стало стобалльников по русскому языку. Восемь выпускников набрали 100 баллов по двум предметам — они учились в школе № 9, № 132, № 155, № 179, № 18, лицея № 131, лицея КФУ и гимназии № 94. Также в этом году в Казани появился первый выпускник, который сдал на 100 баллов ЕГЭ по обществознанию, — единственный на всю республику. К слову, в Казани работают 26 учителей, которые каждый год готовят стобалльников.
Результаты ЕГЭ казанских выпускников по восьми предметам из 14 выше, чем год назад. Речь идёт о таких предметах, как русский язык, профильная математика, физика, химия, биология, обществознание, английский и немецкий язык. При этом значительно снизились результаты по информатике, географии и французскому языку.
Мэр Казани Ильсур Метшин отметил попросил проанализировать, что повлияло на высокие результаты ЕГЭ — труд школьных педагогов или
«Оценить, что больше сыграло роль, сложно, — пояснил Ильнар Хидиятов, отвечая на вопрос корреспондента “АиФ-Казань”.