Петербуржцы пересаживаются на автобусы и платят «Подорожником»
Этим видом городского транспорта стали чаще и больше.
Этим видом городского транспорта стали чаще и больше.
Популярность автобуса, как одного из основных городских видов транспорта в
— В первом полугодии автобусами городских и пригородных маршрутов «Пассажиравтотранса» воспользовались 163 миллиона человек, — сообщает
Одновременно с этим растет и популярность карт «Подорожник». Число поездок, оплаченных им, увеличилось почти на треть. Здесь, впрочем, кроме удобства виден и чисто денежный расчет. По «Подорожнику» ездить просто выгоднее — чем больше поездок, тем меньше стоимость.
По своей популярности, петербургский автобус стоит сразу после метро.