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16:25 (мск), источник: Комсомольская правда

Петербуржцы пересаживаются на автобусы и платят «Подорожником»

Этим видом городского транспорта стали чаще и больше.

Источник: Комсомольская правда

Популярность автобуса, как одного из основных городских видов транспорта в Санкт-Петербурге продолжает расти. За первые шесть месяцев 2018 года пассажиропоток только одного их перевозчиков вырос на 4,5 миллиона человек.

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— В первом полугодии автобусами городских и пригородных маршрутов «Пассажиравтотранса» воспользовались 163 миллиона человек, — сообщает пресс-служба предприятия.

Одновременно с этим растет и популярность карт «Подорожник». Число поездок, оплаченных им, увеличилось почти на треть. Здесь, впрочем, кроме удобства виден и чисто денежный расчет. По «Подорожнику» ездить просто выгоднее — чем больше поездок, тем меньше стоимость.

По своей популярности, петербургский автобус стоит сразу после метро.

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