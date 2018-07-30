В Волгоградской области восемь пляжей опасны для здоровья отдыхающих

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В связи с разгаром летнего купального сезона надзорное ведомство осуществляет усиленный мониторинг качества песка и воды в местах массового отдыха граждан. Согласно данным последнего исследования, целый ряд пляжей не соответствуют микробиологическим нормам. Это пляжи в пределах Суровикино (р. Чир) в станице Клетская (р. Дон), в Кировском районе города Волгограда (левый берег Волги в границах о. Сарпинский); пляж в Советском районе Волгограда (правый берег, набережная им. Тулака), в Волжском в границах предприятия ООО «Партнер», а также у моста на остров Зеленый (река Ахтуба), в пределах Дубовки (Волгоградское водохранилище), в границах Михайловки (местный городской пруд).

Особые нарекания специалистов вызвали два места отдыха, расположенных в черте станицы Клетская и пределах Михайловки. Здесь специалисты обнаружили ещё и отклонения по паразитологическим и микробиологическим показателям песка.