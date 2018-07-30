В Тольятти установят звезду летчику-космонавту Михаилу Корниенко
Она расположится на аллее «Звезды космоса» на бульваре Космонавтов.
Она расположится на аллее «Звезды космоса» на бульваре Космонавтов.
В среду, 1 августа, в 15:00 на бульваре Космонавтов в Тольятти состоится торжественное открытие аллеи «Звезды космоса». В нем примет участие
— Выбор кандидатуры нашего земляка Михаила Корниенко для установки именной звезды не случаен. Он единственный космонавт, который начал свой космический путь с должности сотрудника советской милиции, — сообщили в ГУ МВД по Самарской области.
Отметим, что мероприятие организовано и будет проведено по инициативе администрации города и Общественного совета при УМВД России по городу Тольятти.