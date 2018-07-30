В Тольятти установят звезду летчику-космонавту Михаилу Корниенко

В среду, 1 августа, в 15:00 на бульваре Космонавтов в Тольятти состоится торжественное открытие аллеи «Звезды космоса». В нем примет участие летчик-космонавт Михаил Корниенко. К слову, он тоже удостоится именной звезды.

— Выбор кандидатуры нашего земляка Михаила Корниенко для установки именной звезды не случаен. Он единственный космонавт, который начал свой космический путь с должности сотрудника советской милиции, — сообщили в ГУ МВД по Самарской области.