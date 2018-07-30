Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Побывав в Крыму, возмущенная Шарапова не сдержала эмоций
Участникам нового автомобильного флешмоба пригрозили тюрьмой
Мария Порошина показала редкое фото 2-летней дочки
Как выбрать идеальный арбуз: об этом секрете знают немногие
СМИ поймали мужа Ани Лорак на измене
Самозанятые получат трудовые книжки Минтруд разработал новый законопроект для самозанятых россиян
Таблоиды в восторге: супруга Ярмоленко сводит с ума Англию
Увеличение пенсий с 1 августа: кому ждать прибавки
Скончался 56-летний актер из «Дальнобойщиков»
Басков, Киркоров и Лепс снимаются в комедии Эмина Агаларова
Иосиф Кобзон впал в кому - СМИ
За Кобзоном: 80-летний Резник доставлен в больницу
"Гулял с собакой, остановилось сердце": умер актер Шеховцов
Суд в Грузии разрешил употребление марихуаны
58-летний Мильштейн ушел из жизни - Газманов
Экс-невеста Баскова устроила сцену на фестивале
Как в Японии решают проблему с мусором, используя опыт СССР
Офис Ленина выставили на продажу в Москве
Фоторепортажи
16Лесные пожары в Греции
15Лазерные снимки раскрывают ужасы Первой мировой войны
17:43 (мск), источник: Комсомольская правда

В Тольятти установят звезду летчику-космонавту Михаилу Корниенко

Она расположится на аллее «Звезды космоса» на бульваре Космонавтов.

В среду, 1 августа, в 15:00 на бульваре Космонавтов в Тольятти состоится торжественное открытие аллеи «Звезды космоса». В нем примет участие летчик-космонавт Михаил Корниенко. К слову, он тоже удостоится именной звезды.

— Выбор кандидатуры нашего земляка Михаила Корниенко для установки именной звезды не случаен. Он единственный космонавт, который начал свой космический путь с должности сотрудника советской милиции, — сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

Отметим, что мероприятие организовано и будет проведено по инициативе администрации города и Общественного совета при УМВД России по городу Тольятти.

Все новости региона
 В Североморске отпраздновали День ВМФ
Лихие и смешные
Лавров объяснил, почему Россия списала $140 млрд долгов
«Не терпят, что женщины кричат»: кто в Турции обижает туристок
Художница высмеяла однотипные снимки туристов (фото)
Ученые развенчали пять мифов о здоровом питании
Шотландку ударила молния, когда та снимала ее на телефон (видео)
Венедиктов рассказал об уходе из совета директоров «Эха Москвы»
Нашедшую «Дмитрия Донского» компанию подозревают в мошенничестве
Спорт
Распродажа в ЦСКА продолжится? Вслед за Александром Головиным армейский клуб может покинуть еще один игрок
Hi-Tech
Раскрыта одна из главных загадок Марса Найдено конкретное место на поверхности Красной Планеты.
Авто
Водитель пробил эстакаду на 170 км/ч и выжил (видео) Авария произошла в пригороде Буэнос-Айреса (Аргентина). Находившийся за рулем 19-летний юноша с многочисленными переломами был доставлен в больницу
Кино
Скончался 56-летний актер из «Дальнобойщиков» Актер театра, кино и телевидения Сергей Шеховцов вышел погулять с собакой и умер
Недвижимость
Власти Москвы пообещали предоставить «Дому-2» новую площадку
«Ростех» разработал парашюты для эвакуации из небоскребов
Своими руками: как один человек переделал систему платежей ЖКУ
Как провести отпуск за 30 тысяч рублей и остаться довольным
Леди
Как выглядят звездные двойники Галкина, Варнавы и других знаменитостей Пора по парам — мы нашли звезд, которые очень похожи друг на друга. Некоторые сходства тебя очень удивят!
Дети
Невестку Кристины Орбакайте поздравляют с беременностью Пользователи соцсетей считают, что внук Аллы Пугачевой готовится стать отцом.
Все о ремонте
Почему в СССР обои клеили на газеты?
Как сделать дом уютным: 16 бюджетных идей
Как использовать наружный декор в городской квартире: 10 ярких идей
Как спрятать провода от телевизора на стене: 4 дельных идеи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь