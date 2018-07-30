Фонарь от хищников: как это работает и кто это придумал?
Ричард Турере — самый молодой изобретатель в Кении. Когда ему было 11 лет, он придумал светодиодное устройство, которое может удерживать львов подальше от крупного рогатого скота и людей.
Ричард Турере — самый молодой изобретатель в Кении. Когда ему было 11 лет, он придумал светодиодное устройство, которое может удерживать львов подальше от крупного рогатого скота и людей.
За создание «львиного фонаря» Ричард получил стипендию в университете.
Сейчас устройство, которое он придумал, используют и за пределами Кении: в Замбии и Зимбабве «львиный фонарь» применяют для защиты от гиен, леопардов и даже слонов.