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15:23 (мск), источник: Русская служба Би-би-си

Фонарь от хищников: как это работает и кто это придумал?

Ричард Турере — самый молодой изобретатель в Кении. Когда ему было 11 лет, он придумал светодиодное устройство, которое может удерживать львов подальше от крупного рогатого скота и людей.

За создание «львиного фонаря» Ричард получил стипендию в университете.

Во время загрузки произошла ошибка.

Сейчас устройство, которое он придумал, используют и за пределами Кении: в Замбии и Зимбабве «львиный фонарь» применяют для защиты от гиен, леопардов и даже слонов.

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