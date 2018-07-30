Заявившую о находке «Дмитрия Донского» компанию подозревают в мошенничестве

Источник: Кадр из видео Shinil Group

«Полиция сообщила, что они начали расследование относительно возможного мошеннического утверждения со стороны местной компании о том, что она обнаружила обломки затонувшего в начале ХХ века российского крейсера», — говорится в сообщении агентства Ренхап со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Известно, что полиция наложила запрет на выезд из города для главы компании «Синиль» и ряда других лиц, личности которых не раскрываются. Другой информации пока не сообщается.

Компания «Синиль» (Shinil Group), занимающаяся, в частности, строительным бизнесом, 17 июля опубликовала на своем сайте сообщение, согласно которому «Дмитрий Донской» был найден на глубине 434 метра у южнокорейского острова Уллындо. На его борту камеры отчетливо зафиксировали надпись с названием крейсера.

Компания заявила, что собирается организовать подъем крейсера со дна моря. На прошлой неделе «Синиль» подала документы в правительство Южной Кореи на проведение работ по подъему корабля, но они не были приняты из-за отсутствия многих требуемых документов, в том числе карты расположения крейсера на дне моря, плана проведения работ, страховки на подъем корабля и других.

Позже представители компании признались, что ее специалистам не удалось предоставить доказательств наличия сокровищ на борту судна. Отвечая на вопрос журналистов о том, почему компания использовала в своих заявлениях непроверенные данные о количестве золота, якобы находящегося на борту затонувшего крейсера, представитель подчеркнул, что «знаменитое выражение о сокровищах на крейсере “Донской” на сумму около 150 триллионов южнокорейских вон использовалась еще до того, как компания начала работы по поиску судна».