Заявившую о находке «Дмитрия Донского» компанию подозревают в мошенничестве

«Полиция сообщила, что они начали расследование относительно возможного мошеннического утверждения со стороны местной компании о том, что она обнаружила обломки затонувшего в начале ХХ века российского крейсера», — говорится в сообщении агентства Ренхап со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
Известно, что полиция наложила запрет на выезд из города для главы компании «Синиль» и ряда других лиц, личности которых не раскрываются. Другой информации пока не сообщается.
Компания «Синиль» (Shinil Group), занимающаяся, в частности, строительным бизнесом, 17 июля опубликовала на своем сайте сообщение, согласно которому «Дмитрий Донской» был найден на глубине 434 метра у южнокорейского острова Уллындо. На его борту камеры отчетливо зафиксировали надпись с названием крейсера.
Компания заявила, что собирается организовать подъем крейсера со дна моря. На прошлой неделе «Синиль» подала документы в правительство Южной Кореи на проведение работ по подъему корабля, но они не были приняты из-за отсутствия многих требуемых документов, в том числе карты расположения крейсера на дне моря, плана проведения работ, страховки на подъем корабля и других.
Позже представители компании признались, что ее специалистам не удалось предоставить доказательств наличия сокровищ на борту судна. Отвечая на вопрос журналистов о том, почему компания использовала в своих заявлениях непроверенные данные о количестве золота, якобы находящегося на борту затонувшего крейсера, представитель подчеркнул, что «знаменитое выражение о сокровищах на крейсере “Донской” на сумму около 150 триллионов южнокорейских вон использовалась еще до того, как компания начала работы по поиску судна».
За день до обнародованного признания другая южнокорейская компания «Тона Констракшн» заявила свои претензии на частичное обладание золотом, которое может находиться на крейсере «Дмитрий Донской», так как, согласно ее утверждениям, именно она первой открыла местонахождение затонувшего судна, и обвинила группу компаний «Синиль» во введении мировой общественности в заблуждение.