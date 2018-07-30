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15:41 (мск), источник: Комсомольская правда

Экологи назвали источники загрязнения атмосферы в Омске

На неприятный запах горожане жаловались с 17 июля.

17 июля 2018 года жители нескольких районов Омска пожаловались на резкий и неприятный запах. Несмотря на то, что в северные, промышленные района города же выехала лаборатория экологического контроля воздуха, сразу выявить источник загрязнения атмосферы не удалось.

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Однако, пробы воздуха почти сразу же показали: отравляет воздух — сильная концентрация формальдегида и этилбензола. В атмосфере было зафиксировано превышение предельно допустимой концентрации сероводорода в 2,5 раза и этилбензола от 5 до 13 раз. А сегодня, 31 июля специалисты Минприроды Омской области и регионального главка МЧС России назвали «виновника» загрязнения атмосферы в сибирском городе.

«Эколаборатория [Омского центра экологического мониторинга] зафиксировала выбросы формальдегида и этилбензола. Специальная комиссия с участием специалистов Минприроды и МЧС совершила рейд. Предварительно, источником загрязнения является предприятие “Химпром” по производству химических элементов для клея и моющих средств. По итогам рейда работа предприятия была приостановлена», — рассказали в пресс-службе врио губернатора региона Александра Буркова.

Надо отметить, чтобы выявить источник загрязнения Минприроды Омской области провело внеплановые проверки трех предприятий, подлежащих региональному экологическому надзору, а Росприроднадзор перешел на усиленный режим работы — на четырех предприятий, подлежащих федеральном надзору, прошли внеплановые проверки.

Это не первый случай, когда жители Омска жалуются на резкий запах, который мешает дышать. Так, в марте прошлого года весь город заполонил удушливый химический запах, было зафиксировано 400-кратное превышение концентрации этилмеркаптана. Источник загрязнения так и не был найден. Омск был включен в майский указ президента РФ Владимира Путина. Президент на совещании с членами правительства назвал его в числе городов, где фиксируются наибольшие объемы выбросов в воздух и проблема экологии стоит особенно остро.

К слову, в марте этого года здесь приступила к работе мобильная лаборатория экологического контроля воздуха стоимостью 21 млн рублей. Станция в онлайн режиме анализирует состояние атмосферы, выявляет источники загрязнения и передает эту информацию в надзорные органы.

Также, в июне в Омске заработал экологический центр по мониторингу и оперативному реагированию на загрязнение атмосферного воздуха, где информация со стационарных постов и мобильной лаборатории сопоставляется с климатическими условиями, скоростью и направлением ветра.

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