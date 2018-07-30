Международный фестиваль граффити Show Your Flow прошел в Краснодаре
Яркие граффити с самыми разными сюжетами появились на стенах у городского пляжа.
Яркие граффити с самыми разными сюжетами появились на стенах у городского пляжа.
Огромным плюсом райтеры назвали то, что Краснодар дал полную свободу — никаких заданий и рамок.
Художники фантазировали на разные темы: от известной скульптуры Давида до водителя краснодарской маршрутки. В минусы записали сильную жару, которая в сочетании с запахом краски два дня испытывала их на прочность.