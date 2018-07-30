Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Самолеты с людьми не смогли сесть в Пулково из-за Медведева
Участникам нового автомобильного флешмоба пригрозили тюрьмой
Мария Порошина показала редкое фото 2-летней дочки
Почему в СССР обои клеили на газеты?
Звездные войны: кто из звезд на дух друг друга не переносит
Греция приходит в себя после огненного смерча В стране был объявлен трехдневный траур, прокуратура Греции начала расследование причин
Таблоиды в восторге: супруга Ярмоленко сводит с ума Англию
Увеличение пенсий с 1 августа: кому ждать прибавки
8-летняя дочь Алены Хмельницкой дебютировала на ТВ: первые фото
Жена Прилучного кардинально сменила имидж ради роли
В Госдуме предупреждают Киркорова: поп-король “заигрался” - СМИ
Судзиловская появилась на пляже в открытом бикини
18-летнюю модель из Омска называют новой Натальей Водяновой
СМИ поймали мужа Ани Лорак на измене
СМИ: 29-летняя модель из Болгарии стала монстром после пластики
Экс-невеста Баскова устроила сцену на фестивале
Зачем в Советском Союзе обои клеили на газеты?
Как провести отпуск за 30 тысяч рублей
Фоторепортажи
28Хорватия впервые вышла в финал ЧМ
10Новейшие технологии на выставке «Иннопром-2018»
16:38 (мск), источник: ГТРК «Кубань»

Международный фестиваль граффити Show Your Flow прошел в Краснодаре

Яркие граффити с самыми разными сюжетами появились на стенах у городского пляжа.

Огромным плюсом райтеры назвали то, что Краснодар дал полную свободу — никаких заданий и рамок.

Художники фантазировали на разные темы: от известной скульптуры Давида до водителя краснодарской маршрутки. В минусы записали сильную жару, которая в сочетании с запахом краски два дня испытывала их на прочность.

Во время загрузки произошла ошибка.
Все новости региона
 В гибели известного актера обвинили врачей
Мужчина погиб, доказывая коммунальщикам ветхость своего балкона. Видео
Россия выиграла у Украины спор в ВТО
Шотландку ударила молния, когда та снимала ее на телефон (видео)
Ученые развенчали пять мифов о здоровом питании
Как алтайские женщины победили алкоголизм
Кенийский подросток придумал фонарь от хищников (видео)
Путин наградил главного следователя по делу Улюкаева
В Малайзии раскрыли новые детали дела пропавшего лайнера МН370
Спорт
«Перебор»: как награждение футболистов вызвало конфликт В защиту команды Станислава Черчесова выступили его помощник Владимир Паников, а также известный телекомментатор Дмитрий Губерниев и депутат Госдумы Светлана Журова
Hi-Tech
Раскрыта одна из главных загадок Марса Найдено конкретное место на поверхности Красной Планеты.
Авто
Как бы выглядел «Кайен», если бы появился 45 лет назад Журналисты издания Autocar решили пофантазировать, перенеся актуальные новинки автопрома на несколько десятилетий назад
Кино
Скончался 56-летний актер из «Дальнобойщиков» Актер театра, кино и телевидения Сергей Шеховцов вышел погулять с собакой и умер
Недвижимость
Утилизация мусора: в Японии решили эту проблему, использовав опыт СССР
Офис Ленина выставили на продажу в Москве
Почему в СССР обои клеили на газеты?
Как провести отпуск за 30 тысяч рублей и остаться довольным
Леди
Как выглядят звездные двойники Галкина, Варнавы и других знаменитостей Пора по парам — мы нашли звезд, которые очень похожи друг на друга. Некоторые сходства тебя очень удивят!
Дети
Невестку Кристины Орбакайте поздравляют с беременностью Пользователи соцсетей считают, что внук Аллы Пугачевой готовится стать отцом.
Все о ремонте
8 способов создать интерьер в морском стиле
Как совместить спальню с гостиной: 10 важных моментов
Ванная комната с душевой кабиной: 55 примеров обустройства
Пляжный интерьер двухуровневого пентхауса в Сочи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь