Следователю из Волгограда вручили орден за раскрытие многомиллионных хищений бюджетных денег

Накануне профессионального праздника — Дня следователей — председатель СКР Александр Бастрыкин наградил ряд сотрудников государственными наградами. В числе награжденных и сотрудник Волгоградского управления СКР, майор юстиции Евгений Белко. Глава СКР лично вручил ему орден «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Такую высокую награду Белко заслужил: с 2009 года он работает в СУСК, а в последние два года распутывает дела, относящиеся к категории особо важных.

— На его счету уже десятки успешно расследованных громких уголовных дел. В их числе — многомиллионные хищения бюджетных средств, уклонения от уплаты налогов, мошеннические схемы обналичиваний крупных денежных сумм, — рассказывают в волгоградском следственном комитете.