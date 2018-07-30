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17:24 (мск), источник: Комсомольская правда

Следователю из Волгограда вручили орден за раскрытие многомиллионных хищений бюджетных денег

Майор Евгений Белко получил награду из рук председателя СКР Александра Бастрыкина.

Накануне профессионального праздника — Дня следователей — председатель СКР Александр Бастрыкин наградил ряд сотрудников государственными наградами. В числе награжденных и сотрудник Волгоградского управления СКР, майор юстиции Евгений Белко. Глава СКР лично вручил ему орден «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Такую высокую награду Белко заслужил: с 2009 года он работает в СУСК, а в последние два года распутывает дела, относящиеся к категории особо важных.

— На его счету уже десятки успешно расследованных громких уголовных дел. В их числе — многомиллионные хищения бюджетных средств, уклонения от уплаты налогов, мошеннические схемы обналичиваний крупных денежных сумм, — рассказывают в волгоградском следственном комитете.

Кстати, именно Евгений Белко раскрыл схему, которую «завернул» местный бизнесмен. Этот ушлый предприниматель «раздробил» свой бизнес и реализовывал товар через цепочку подконтрольных фирм, чтобы экономить на налогах. Таким образом, он недоплатил в бюджет 120 миллионов рублей. Этот случай стал прецедентным, поскольку практики направления подобных уголовных дел в суд в России до настоящего времени не было.

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