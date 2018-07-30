Следователю из Волгограда вручили орден за раскрытие многомиллионных хищений бюджетных денег
Майор Евгений Белко получил награду из рук председателя СКР Александра Бастрыкина.
Майор Евгений Белко получил награду из рук председателя СКР Александра Бастрыкина.
Накануне профессионального праздника — Дня следователей — председатель СКР Александр Бастрыкин наградил ряд сотрудников государственными наградами. В числе награжденных и сотрудник Волгоградского управления СКР, майор юстиции Евгений Белко. Глава СКР лично вручил ему орден «За заслуги перед Отечеством» II степени.
Такую высокую награду Белко заслужил: с 2009 года он работает в СУСК, а в последние два года распутывает дела, относящиеся к категории особо важных.
— На его счету уже десятки успешно расследованных громких уголовных дел. В их числе — многомиллионные хищения бюджетных средств, уклонения от уплаты налогов, мошеннические схемы обналичиваний крупных денежных сумм, — рассказывают в волгоградском следственном комитете.
Кстати, именно Евгений Белко раскрыл схему, которую «завернул» местный бизнесмен. Этот ушлый предприниматель «раздробил» свой бизнес и реализовывал товар через цепочку подконтрольных фирм, чтобы экономить на налогах. Таким образом, он недоплатил в бюджет 120 миллионов рублей. Этот случай стал прецедентным, поскольку практики направления подобных уголовных дел в суд в России до настоящего времени не было.