Движение транспорта будет ограничено на улицах Ульянова и Нестерова в Нижнем Новгороде с 4 августа до 30 октября

Согласно информации, с 4 по 22 августа будет ограничено движение транспорта по ул. Нестерова в районе домов 9, 41; с 3 августа до 10 сентября движение транспорта по ул. Нестерова будет ограничено в районе домов 37, 39; с 11 сентября до 2 октября движение транспорта по ул. Нестерова будет ограничено в районе дома 35; с 3 октября до 20 октября движение транспорта по ул. Нестерова в районе строения 34В; с 21 до 30 октября 2018 года движение транспорта по улице Нестерова движения будет ограничено в районе строения 34 В и на ул. Ульянова в районе дома 26/11.