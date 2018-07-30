Сердечный ритм помог найти волнительные для женщин слова
По его вариабельности в покое можно предугадать изменения в электроэнцефалограмме при чтении неоднозначных предложений.
По его вариабельности в покое можно предугадать изменения в электроэнцефалограмме при чтении неоднозначных предложений.
Команда ученых из России и Тайваня обнаружила корреляцию между вариабельностью сердечного ритма человека в покое (разброса времени между двумя соседними сокращениями сердца в отсутствие стрессов и физических нагрузок) и динамикой различных ритмов «мозговых волн» при чтении предложений, которые можно понять двояко. Эта корреляция была хорошо выражена у женщин. Такие результаты свидетельствуют в пользу того, что в неоднозначных, стрессогенных ситуациях представители разных полов реагируют неодинаково, и механизмы контроля поведения у них в такие моменты разные. Научная статья опубликована в журнале Brain Research.
В исследовании принимали участие 50 человек (26 из них — женщины) от 20 до 39 лет (женщины — до 29), все правши. Родным языком для всех испытуемых был китайский. Также испытуемые хорошо знали английский, что подтверждали результаты их TOEFL или аналогичных экзаменов. В рамках эксперимента они читали с экрана подряд 106 предложений на английском. Половина из них содержала лексическую неоднозначность: либо отдельные слова в предложении, либо их части можно было понять двояко. На русском можно привести такие аналоги: «Сборная России по прыжкам на батуте улетела в Рио» (можно подумать, что улетела она не на самолете, а в результате очень мощного прыжка на батуте) или «Собака напала на кошку женщины, которая пила молоко» (непонятно, кто пил молоко во время нападения собаки — женщина или ее кошка).
Задачей испытуемых было выбрать одну из двух интерпретаций неоднозначного слова, которая кажется им более верной. Пока они смотрели на предложения, у них записывали электрическую активность мозга — электроэнцефалограмму (ЭЭГ). До начала основного задания тестируемые заполняли опросники, призванные выявить их уровень ситуативной тревожности (в данный момент времени) и их личностную тревожность (постоянная черта). Непосредственно перед чтением серии предложений у испытуемых снимали ЭЭГ и ЭКГ (электрокардиограмму; это позволяло отслеживать интервал между сокращениями сердца). Запись длилась 8 минут, первые 4 из которых нужно было сидеть с закрытыми глазами.
Именно при закрытых глазах наиболее четко проявляется
Женщины оказались в среднем тревожнее мужчин. Также у женщин в отличие от мужчин проявилась корреляция вариабельности сердечного ритма с альфа- и
В то же время явственно выраженный, четкий
Из результатов работы следует, что организмы представителей разных полов неодинаково реагируют на стресс, вызванный фразами с лексической неоднозначностью. Это касается и показаний электроэнцефалограммы, и параметров работы сердца. А практическая ценность исследования в том, что оно показало: по тому, насколько регулярно бьется сердце у женщины в покое, можно предугадать, как она поведет себя в ситуации неоднозначного выбора.