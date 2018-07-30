Прямые рейсы из Воронежа в Минск запустят в декабре-2018

Источник: РИА "Воронеж"

Авиаперевозчик «Белавиа» запустит прямые рейсы из Воронежа в Минск с 18 декабря, сообщили в группе Воронежского аэропорта в соцсети. Самолеты будут летать четыре раза в неделю.

Полеты в столицу Белоруссии будут осуществлять по вторникам, четвергам, пятницам и воскресеньям. Из Минска в Воронеж пассажиры смогут добраться по понедельникам, средам, четвергам и субботам. Время в пути составит около 1,5 часа.