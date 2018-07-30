Министр просвещения опровергла данные Народного фронта о нехватке учителей

Источник: РИА "Новости"

«Если говорить о фактической статистике, то в последние годы наблюдается позитивная динамика. Дефицит в кадрах в стране не превышает 1% вакансий для учителей и в городских и в сельских школах. Среди наиболее доступных вакансий — сельские учителя английского языка», — привела данные Васильева (цитаты по ТАСС).

Также Васильева отметила, что «работа учителем все больше привлекает молодых, а в педагогические вузы поступают все более подготовленные абитуриенты, что наглядно показывает качество приема в последние год». По ее словам, за четыре года повысилась привлекательность педагогических программ: вырос средний балл ЕГЭ абитуриентов, а на педагогические программы стали поступать 100-балльники и победители олимпиад.