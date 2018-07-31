Поворот в будущее: трудный путь дополненной реальности
Какие решения по разработке дополненной реальности предлагались за последние 20 лет и почему они не стали популярны?
Какие решения по разработке дополненной реальности предлагались за последние 20 лет и почему они не стали популярны?
Выход устройства дополненной реальности от компании Magic Leap все ближе. В конце июля она показала элементы интерфейса своей операционной системы Lumin OS. Весь софт написан заново. Какие платформы для создания дополненной реальности (Augmented Reality, AR) использовались раньше и что помешало им завоевать мир.
Начать стоит с того, что это вообще за зверь такой — дополненная реальность. Самое простое определение AR — технология, дополняющая нашу реальность виртуальными объектами. Среди базовых критериев, помимо прочего, работа в режиме реального времени и возможность интерактивного взаимодействия с виртуальными объектами.
Определение дополненной реальности достаточно расплывчатое: под него попадает множество практических реализаций, начиная от
Как говорил Билл Гейтс в своем AMA (Ask Me Anything, сессия вопросов и ответов) на Reddit: «VR это экстремальный сценарий AR, в котором не подмешивается ничего из внешнего мира. Я не думаю, что эти две технологии в будущем будут иметь такую же четкую грань, как сегодня».
Как только смартфоны обзавелись камерами приемлемого качества, появился тренд на геолокационные сервисы с дополненной реальностью. Это были как навигационные сервисы, типа Nokia City Lens с поиском ближайших ресторанов и других объектов, так и различные простые игры, не снискавшие такого успеха, который достался Pokemon Go.
Инструментарий
Для разработчиков на тот момент не было ни одного простого способа создать качественное приложение, так как удобных инструментов для этого было крайне мало, а функционал их был весьма ограничен, не говоря уже о кроссплатформенности. Поэтому, разработка
Среди наиболее развитых и популярных инструментов до недавнего времени лидировали
OpenCV
В 2000-м году корпорация Intel начала инвестировать в разработку библиотек по работе c компьютерным зрением в рамках проекта OpenCV (Open Source Computer Vision). Наибольшую популярность набор библиотек получил среди проектов с основным фокусом на распознавание лиц, жестов или движущихся объектов.
OpenCV, как и многие другие проекты с открытым исходным кодом, развиваются благодаря инвестициям корпораций и энтузиастов. Примерно с 2008 года приоритеты Intel немного изменились, а команда ведущих разработчиков в области компьютерного зрения покинула корпорацию и организовала компанию Itseez. Новая компания продолжила развитие библиотеки уже в качестве партнера Intel в области компьютерного зрения и робототехники.
Примерно к 2012−2013 годам, OpenCV вышел на уровень, когда его можно было использовать в качестве полноценного инструмента для разработки мобильных
Открытость и функциональность проекта компенсируется достаточно высоким технологическим порогом для входа, так как требует от разработчиков достаточно глубокого понимания C++. Поэтому, хоть OpenCV и занимает заметную нишу в области специализированной
Vuforia
Платформа Vuforia была создана в недрах Qualcomm в 2012 году в качестве универсального
Основная функциональность платформы — предоставление разработчику возможности размещать 3D-объекты в окружающем пространстве и привязывать их к реальному окружению. На сегодняшний день, большинство мобильных
Основной сложностью в AR является распознавание внешнего мира и привязка сцены к физическим объектам. Vuforia предложила сразу несколько вариантов
По собственным данным, Vuforia до сих является лидирующей платформой на
Metaio
Вторым большим игроком на рынке была немецкая компания Metaio с продуктом Metaio SDK, основным преимуществом которого была возможность безмаркерного трекинга и распознавания поверхностей, а также отслеживания трехмерных объектов по контурам. В отличие от Vuforia, помимо iOS и Android, SDK был также доступен и на настольных ПК, что существенно расширяло целевую аудиторию.
В целом, хоть Metaio SDK и был анонсирован на несколько месяцев раньше чем Vuforia, отличия по части функциональности были не очень сильные, а порог вхождения в продукт был выше
Я пишу о Metaio SDK в прошедшем времени, так как в 2015 году, компания Metaio была поглощена корпорацией Apple и через некоторое время прекратила поддержку своих продуктов, оставив собственную экосистему в подвешенном состоянии. Разработчики, сделавшие ставку на Metaio были вынуждены мигрировать на другие платформы и нести непредвиденные убытки.
Заключение
Долгие годы разработка под AR была сопряжена с освоением достаточно сложного инструментария и изобретения многими разработчиками собственных «велосипедов». Несколько лет назад ситуация начала немного выправляться и вместе с растущей экспертизой рынка, AR начал более активно проникать в менее профессиональные сферы использования.
Несмотря на фрагментированность платформ и отсутствие структурированного спроса,