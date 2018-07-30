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16:40 (мск), источник: Новости Mail.Ru

Художница высмеяла однотипные снимки туристов

Многие блогеры любят подсматривать идеи для снимков друг у друга.

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Анонимная художница и режиссер с Аляски создала забавный Instagram-аккаунт. В нем девушка публикует коллажи из практически идентичных фото, взятых преимущественно со страниц известных трэвел-блогеров.

По словам автора аккаунта, сделать красивое фото не сложно, намного важнее — сохранить оригинальность снимка. Идея собрать в одном месте похожие безликие фото появилась у девушки в тот момент, когда в ее личной ленте стали постоянно появляться одни и те же снимки, отличить которые друг от друга было практически невозможно, и это стало вызывать раздражение.

Уже сейчас на страницу с одинаковыми идеями для фото подписаны более 40 тысяч человек.

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