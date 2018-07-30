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17:06 (мск), источник: РИА Новости

Венедиктов заявил, что покинул совет директоров «Эха Москвы»

МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов заявил, что покинул совет директоров радиостанции.

Источник: РИА Новости

«Я покинул совет директоров “Эха Москвы”. Миноритариев теперь там будет представлять мой заместитель Екатерина Годлина», — написал Венедиктов в своем Telegram-канале.

ЗАО «Эхо Москвы» входит в холдинг «Газпром-Медиа», который владеет контрольным пакетом акций радиостанции. В совет директоров входят девять человек.

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