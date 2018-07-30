Венедиктов заявил, что покинул совет директоров «Эха Москвы»
МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов заявил, что покинул совет директоров радиостанции.
МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов заявил, что покинул совет директоров радиостанции.
«Я покинул совет директоров “Эха Москвы”. Миноритариев теперь там будет представлять мой заместитель Екатерина Годлина», — написал Венедиктов в своем
ЗАО «Эхо Москвы» входит в холдинг «Газпром-Медиа», который владеет контрольным пакетом акций радиостанции. В совет директоров входят девять человек.