Стоянку транспорта запретят на участке проспекта Буденновского в Ростове

Как сообщает городской департамент автодорог, с 18 августа с 8.00 до 20.00 будет запрещена стоянка транспорта на западной стороне проспекта Буденновского между улицами Нансена и Фрунзе.

В сообщении поясняется, что ограничения вводятся с целью обеспечения безопасности дорожного движения и увеличения пропускной способности улично-дорожной сети.

Напомним, с 9 августа по 20 сентября в Ростове-на-Дону планируется поэтапно ограничивать движение на локальных участках (не более одной полосы движения) проспекта Буденновского от улицы Береговой до улицы Текучева.