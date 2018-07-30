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17:09 (мск), источник: АиФ Ростов-на-Дону

Стоянку транспорта запретят на участке проспекта Буденновского в Ростове

Стоянку транспорта планируется запретить на участке проспекта Буденновского в Ростове-на-Дону.

Как сообщает городской департамент автодорог, с 18 августа с 8.00 до 20.00 будет запрещена стоянка транспорта на западной стороне проспекта Буденновского между улицами Нансена и Фрунзе.

В сообщении поясняется, что ограничения вводятся с целью обеспечения безопасности дорожного движения и увеличения пропускной способности улично-дорожной сети.

Напомним, с 9 августа по 20 сентября в Ростове-на-Дону планируется поэтапно ограничивать движение на локальных участках (не более одной полосы движения) проспекта Буденновского от улицы Береговой до улицы Текучева.

Причина неудобств — производство геолого-изыскательских работ.

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