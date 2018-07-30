Стоянку транспорта запретят на участке проспекта Буденновского в Ростове
Стоянку транспорта планируется запретить на участке проспекта Буденновского в
Стоянку транспорта планируется запретить на участке проспекта Буденновского в
Как сообщает городской департамент автодорог, с 18 августа с 8.00 до 20.00 будет запрещена стоянка транспорта на западной стороне проспекта Буденновского между улицами Нансена и Фрунзе.
В сообщении поясняется, что ограничения вводятся с целью обеспечения безопасности дорожного движения и увеличения пропускной способности
Напомним, с 9 августа по 20 сентября в
Причина неудобств — производство