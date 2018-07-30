В Петербурге закроют Старо-Невский проспект из-за замены дорожного покрытия
Работы будут проводиться этапами и завершатся 27 августа.
Работы будут проводиться этапами и завершатся 27 августа.
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С вечера 1 августа до вечера 3 августа будут ремонтировать отрезок от площади Восстания до Полтавской улицы, включая перекрестки, движение на время ремонта будет ограничено.
С 3 по 6 августа закроют участок от площади Восстания до Полтавской вместе с перекрестками.
С 9 по 13 августа перекроют движение от проспекта Бакунина до Исполкомской улицы вместе с перекрёстками.
С 17 августа до 20 августа, а также с 24 августа до 27 августа перекроют для транспортных средств участок Невского проспекта от Перекупного переулка до площади Александра Невского.