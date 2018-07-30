В Петербурге закроют Старо-Невский проспект из-за замены дорожного покрытия

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В Санкт-Петербурге в среду, 1 августа, начнется ремонт дорожного покрытия на втором участке Невского проспекта — от площади Восстания до площади Александра Невского, движение транспорта там будет ограничено, сообщили в пресс-службе ГАТИ.

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С вечера 1 августа до вечера 3 августа будут ремонтировать отрезок от площади Восстания до Полтавской улицы, включая перекрестки, движение на время ремонта будет ограничено.

С 3 по 6 августа закроют участок от площади Восстания до Полтавской вместе с перекрестками.

С 9 по 13 августа перекроют движение от проспекта Бакунина до Исполкомской улицы вместе с перекрёстками.