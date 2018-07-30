Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Медведева пошла на новое «предательство» - СМИ
«Зайцы» на платниках нашли новый способ, как не платить
Невестку Кристины Орбакайте поздравляют с беременностью
Почему в СССР обои клеили на газеты?
СМИ поймали мужа Ани Лорак на измене
Эти фото — просто космосНочное небо показали с неожиданных ракурсов
Таблоиды в восторге: супруга Ярмоленко сводит с ума Англию
Увеличение пенсий с 1 августа: кому ждать прибавки
Скончался 56-летний актер из «Дальнобойщиков»
Басков, Киркоров и Лепс снимаются в комедии Эмина Агаларова
В Госдуме предупреждают Киркорова: поп-король “заигрался” - СМИ
Малахов случайно показал маленького сына - СМИ
НТВ прокомментировал рекламу бытовой техники с участием Путина
Умер актер Сергей Шеховцов
58-летний Мильштейн ушел из жизни - Газманов
Экс-невеста Баскова устроила сцену на фестивале
Зачем в Советском Союзе обои клеили на газеты?
Как провести отпуск за 30 тысяч рублей
Фоторепортажи
16Лесные пожары в Греции
10Новейшие технологии на выставке «Иннопром-2018»
17:13 (мск), источник: Комсомольская правда

Только 10 водоемов: Роспотребнадзор обновил список мест под Санкт-Петербургом, где можно купаться

Из списка «одобренных» пропало пять водоемов, но взамен добавились два новых.

Источник: Комсомольская правда

Лето 2018 в Санкт-Петербурге в разгаре и не желает сдавать своих позиций. Каждые выходные к воде устремляются сотни, если не тысячи горожан и жителей Ленобласти, разумеется, в надежде искупаться. Но, чем дольше стоит жара, тем меньше — даже в области — мест, пригодных для купания.

Напомним, с мая по август специалисты областного Центра гигиены и эпидемиологии проверяют качество воды на пляжах и в исторически сложившихся местах отдыха. По данным на 27 мая купаться можно на 17 водоемах в 10 районах Ленобласти. При том, что две недели назад, легальных мест для купания было 20.

Хуже за этот период стала вода в Лужском районе. Специалисты не рекомендуют заходить ни в озеро Толони, ни в озеро Омчино. Они не соответствуют микробиологическим показателям — есть риск подцепить, например, кишечную инфекцию. Местным жителям придется искать места для отдыха у соседей. По этой же причине просят не купаться в реке Плюсса (Сланцевский район), в реке Луга (Кингисеппский район) и в озере Царицино (Тихвинский район). Хотя еще в середине июля эти водоемы считались благополучными.

Зато можем порадовать жителей Приозерска: Вуокса, которую две недели назад забраковали по санитарно-химическим показателям, вновь в числе пригодных для купания. Как и река Шингарка в деревне Низино Ломоносовского района — в прошлый раз специалистов Роспотребнадзора не устроили ее микробиологические показатели.

Во всех остальных местах отдыхать можно только на пляже. Купание только на свой страх и риск. И, конечно же, вода для купания — это не та же самая, что для утоления жажды.

— Если пить воду из открытых водоемов, а также проглотить ее при купании, есть риск заразиться острыми кишечными энтеровирусными инфекциями, вирусным гепатитом А и другими инфекционными и паразитарными болезнями, — предупреждают в Роспотребнадзоре.

Ну, а в городе пригодных для купания место по-прежнему нет. Даже Безымянное озеро в Красном селе, которое всегда было единственным чистым, в этом году не соответствует требованиям санитарного законодательства.

КОНКРЕТНО.

Где можно купаться под Санкт-Петербургом в августе 2018.

— Бокситогорский: озеро Павловское.

— Волосовский: озеро Донцо, река Луга (в районе деревни Большой Сабск).

— Всеволожский: озера Коркинское, Курголовское, Лемболовское, Медное.

— Кингисеппский: Финский залив (в районе деревни Выбье);.

— Киришский: озеро Светлое;.

— Ломоносовский: река Шингарка (в районе деревни Низино);.

— Приозерский: озера Отрадное, Раздолинское;.

— Тихвинский: река Тихвинка (1 микрорайон Тихвина);.

— Тосненский: озера Нестеровское и Долгое, карьер в поселке Шапки;.

— Приозерский: река Вуокса.

Где нельзя купаться в Ленинградской области в августе 2018

по санитарно-химическим и микробиологическим показателям.

— Волховский: река Волхов;.

— Гатчинский: озеро Филькино, реки Оредеж, Кобринка;.

— Тосненский: река Тосна.

по микробиологическим показателям.

— Волховский: река Сясь;.

— Всеволожский: озера Ждановское и Колтушское;.

— Выборгский: Выборгский залив (мыс Смоляной);.

— Кингисеппский: река Луга;.

— Киришский: река Волхов;.

— Кировский: Нева (в районе Кировска и Отрадного).

— Лодейнопольский: река Свирь (в районе Лодейного Поля);.

— Лужский: озера Толони и Омчино;.

— Подпорожский: река Свирь (в районе деревни Погра);.

— Сланцевский: река Плюсса;.

— Тихвинский: озеро Царицыно.

по санитарно-химическим показателям.

— Выборгский: река Рощинка;.

— Ломоносовский: Финский залив (в районе поселка Большая Ижора и форта Красная горка).

Все новости региона
 Когда наследство делится независимо от завещания?
Goldman Sachs советует покупать акции «Роснефти»
Россия выиграла у Украины спор в ВТО
«Не терпят, что женщины кричат»: кто в Турции обижает туристок
Художница высмеяла однотипные снимки туристов (фото)
В Швеции затопленный после ливней вокзал превратили в бассейн
Шотландку ударила молния, когда та снимала ее на телефон (видео)
Археологи раскопали потерянный новгородский храм XIV века (фото)
Ученые развенчали пять мифов о здоровом питании
Спорт
«Перебор»: как награждение футболистов вызвало конфликт В защиту команды Станислава Черчесова выступили его помощник Владимир Паников, а также известный телекомментатор Дмитрий Губерниев и депутат Госдумы Светлана Журова
Hi-Tech
Раскрыта одна из главных загадок Марса Найдено конкретное место на поверхности Красной Планеты.
Авто
Водитель пробил эстакаду на 170 км/ч и выжил (видео) Авария произошла в пригороде Буэнос-Айреса (Аргентина). Находившийся за рулем 19-летний юноша с многочисленными переломами был доставлен в больницу
Кино
Скончался 56-летний актер из «Дальнобойщиков» Актер театра, кино и телевидения Сергей Шеховцов вышел погулять с собакой и умер
Недвижимость
«Ростех» разработал парашюты для эвакуации из небоскребов
Власти: Владельца участка, где снимают «Дом-2», уведомили об изъятии земли
Своими руками: как один человек переделал систему платежей ЖКУ
Как провести отпуск за 30 тысяч рублей и остаться довольным
Леди
Как выглядят звездные двойники Галкина, Варнавы и других знаменитостей Пора по парам — мы нашли звезд, которые очень похожи друг на друга. Некоторые сходства тебя очень удивят!
Дети
Невестку Кристины Орбакайте поздравляют с беременностью Пользователи соцсетей считают, что внук Аллы Пугачевой готовится стать отцом.
Все о ремонте
Зачем в хрущевках делали окно между ванной и кухней?
Как совместить спальню с гостиной: 10 важных моментов
Пляжный интерьер двухуровневого пентхауса в Сочи
8 способов создать интерьер в морском стиле
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь