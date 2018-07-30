Только 10 водоемов: Роспотребнадзор обновил список мест под Санкт-Петербургом, где можно купаться

Источник: Комсомольская правда

Лето 2018 в Санкт-Петербурге в разгаре и не желает сдавать своих позиций. Каждые выходные к воде устремляются сотни, если не тысячи горожан и жителей Ленобласти, разумеется, в надежде искупаться. Но, чем дольше стоит жара, тем меньше — даже в области — мест, пригодных для купания.

Напомним, с мая по август специалисты областного Центра гигиены и эпидемиологии проверяют качество воды на пляжах и в исторически сложившихся местах отдыха. По данным на 27 мая купаться можно на 17 водоемах в 10 районах Ленобласти. При том, что две недели назад, легальных мест для купания было 20.

Хуже за этот период стала вода в Лужском районе. Специалисты не рекомендуют заходить ни в озеро Толони, ни в озеро Омчино. Они не соответствуют микробиологическим показателям — есть риск подцепить, например, кишечную инфекцию. Местным жителям придется искать места для отдыха у соседей. По этой же причине просят не купаться в реке Плюсса (Сланцевский район), в реке Луга (Кингисеппский район) и в озере Царицино (Тихвинский район). Хотя еще в середине июля эти водоемы считались благополучными.

Зато можем порадовать жителей Приозерска: Вуокса, которую две недели назад забраковали по санитарно-химическим показателям, вновь в числе пригодных для купания. Как и река Шингарка в деревне Низино Ломоносовского района — в прошлый раз специалистов Роспотребнадзора не устроили ее микробиологические показатели.

Во всех остальных местах отдыхать можно только на пляже. Купание только на свой страх и риск. И, конечно же, вода для купания — это не та же самая, что для утоления жажды.

— Если пить воду из открытых водоемов, а также проглотить ее при купании, есть риск заразиться острыми кишечными энтеровирусными инфекциями, вирусным гепатитом А и другими инфекционными и паразитарными болезнями, — предупреждают в Роспотребнадзоре.

Ну, а в городе пригодных для купания место по-прежнему нет. Даже Безымянное озеро в Красном селе, которое всегда было единственным чистым, в этом году не соответствует требованиям санитарного законодательства.

КОНКРЕТНО.

Где можно купаться под Санкт-Петербургом в августе 2018.

— Бокситогорский: озеро Павловское.

— Волосовский: озеро Донцо, река Луга (в районе деревни Большой Сабск).

— Всеволожский: озера Коркинское, Курголовское, Лемболовское, Медное.

— Кингисеппский: Финский залив (в районе деревни Выбье);.

— Киришский: озеро Светлое;.

— Ломоносовский: река Шингарка (в районе деревни Низино);.

— Приозерский: озера Отрадное, Раздолинское;.

— Тихвинский: река Тихвинка (1 микрорайон Тихвина);.

— Тосненский: озера Нестеровское и Долгое, карьер в поселке Шапки;.

— Приозерский: река Вуокса.

Где нельзя купаться в Ленинградской области в августе 2018

по санитарно-химическим и микробиологическим показателям.

— Волховский: река Волхов;.

— Гатчинский: озеро Филькино, реки Оредеж, Кобринка;.

— Тосненский: река Тосна.

по микробиологическим показателям.

— Волховский: река Сясь;.

— Всеволожский: озера Ждановское и Колтушское;.

— Выборгский: Выборгский залив (мыс Смоляной);.

— Кингисеппский: река Луга;.

— Киришский: река Волхов;.

— Кировский: Нева (в районе Кировска и Отрадного).

— Лодейнопольский: река Свирь (в районе Лодейного Поля);.

— Лужский: озера Толони и Омчино;.

— Подпорожский: река Свирь (в районе деревни Погра);.

— Сланцевский: река Плюсса;.

— Тихвинский: озеро Царицыно.

по санитарно-химическим показателям.

— Выборгский: река Рощинка;.