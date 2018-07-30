Только 10 водоемов: Роспотребнадзор обновил список мест под Санкт-Петербургом, где можно купаться
Из списка «одобренных» пропало пять водоемов, но взамен добавились два новых.
Из списка «одобренных» пропало пять водоемов, но взамен добавились два новых.
Лето 2018 в
Напомним, с мая по август специалисты областного Центра гигиены и эпидемиологии проверяют качество воды на пляжах и в исторически сложившихся местах отдыха. По данным на 27 мая купаться можно на 17 водоемах в 10 районах Ленобласти. При том, что две недели назад, легальных мест для купания было 20.
Хуже за этот период стала вода в Лужском районе. Специалисты не рекомендуют заходить ни в озеро Толони, ни в озеро Омчино. Они не соответствуют микробиологическим показателям — есть риск подцепить, например, кишечную инфекцию. Местным жителям придется искать места для отдыха у соседей. По этой же причине просят не купаться в реке Плюсса (Сланцевский район), в реке Луга (Кингисеппский район) и в озере Царицино (Тихвинский район). Хотя еще в середине июля эти водоемы считались благополучными.
Зато можем порадовать жителей Приозерска: Вуокса, которую две недели назад забраковали по
Во всех остальных местах отдыхать можно только на пляже. Купание только на свой страх и риск. И, конечно же, вода для купания — это не та же самая, что для утоления жажды.
— Если пить воду из открытых водоемов, а также проглотить ее при купании, есть риск заразиться острыми кишечными энтеровирусными инфекциями, вирусным гепатитом А и другими инфекционными и паразитарными болезнями, — предупреждают в Роспотребнадзоре.
Ну, а в городе пригодных для купания место
КОНКРЕТНО.
Где можно купаться под
— Бокситогорский: озеро Павловское.
— Волосовский: озеро Донцо, река Луга (в районе деревни Большой Сабск).
— Всеволожский: озера Коркинское, Курголовское, Лемболовское, Медное.
— Кингисеппский: Финский залив (в районе деревни Выбье);.
— Киришский: озеро Светлое;.
— Ломоносовский: река Шингарка (в районе деревни Низино);.
— Приозерский: озера Отрадное, Раздолинское;.
— Тихвинский: река Тихвинка (1 микрорайон Тихвина);.
— Тосненский: озера Нестеровское и Долгое, карьер в поселке Шапки;.
— Приозерский: река Вуокса.
Где нельзя купаться в Ленинградской области в августе 2018
по
— Волховский: река Волхов;.
— Гатчинский: озеро Филькино, реки Оредеж, Кобринка;.
— Тосненский: река Тосна.
по микробиологическим показателям.
— Волховский: река Сясь;.
— Всеволожский: озера Ждановское и Колтушское;.
— Выборгский: Выборгский залив (мыс Смоляной);.
— Кингисеппский: река Луга;.
— Киришский: река Волхов;.
— Кировский: Нева (в районе Кировска и Отрадного).
— Лодейнопольский: река Свирь (в районе Лодейного Поля);.
— Лужский: озера Толони и Омчино;.
— Подпорожский: река Свирь (в районе деревни Погра);.
— Сланцевский: река Плюсса;.
— Тихвинский: озеро Царицыно.
по
— Выборгский: река Рощинка;.
— Ломоносовский: Финский залив (в районе поселка Большая Ижора и форта Красная горка).