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17:26 (мск), источник: Новости Mail.Ru

Бывший шериф создал ковбойские сандалии для смелых (фото)

Надеть их решится не каждый.

31-летний Скотти Фрэнклин из Спрингфилда, штат Миссури, стал удачливым бизнесменом благодаря своей неординарной фантазии. Он создал обувь для настоящих американцев, которые даже летом не могут расстаться с традиционными ковбойскими сапогами.

В 2012 году Скотти сидел на пляже, и ему в голову пришла идея объединить ковбойские сапоги и шлепки. Чтобы и выглядело это круто, и не было слишком жарко. Так в виде шутки появились первые сапоги, передняя часть которых была вырезана и преобразована во вьетнамки.

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На одной из вечеринок знакомый Скотти предложил за сандалии 150 долларов, и это натолкнуло молодого человека на создание собственного бизнеса. Ушло несколько лет на то, чтобы начать зарабатывать этим на жизнь и вот, наконец, Фрэнклин решил оставить работу шерифом и вплотную занялся раскруткой своего бренда.

Несмотря на то, что пошивом странных ковбойских сандалий он занимается уже пару лет, популярность к нему пришла только сейчас, когда о предприимчивом парне написали американские СМИ.

На своем сайте Скотти отмечает, что желающие могут присылать ему свои старые (или новые) ковбойские сапоги, и за 150 долларов он готов превратить их в новомодные и совсем не жаркие шлепки.

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 Вьетнамки и сапоги. Созданы ковбойские сандалии для смелых
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