Бывший шериф создал ковбойские сандалии для смелых (фото)
Надеть их решится не каждый.
Надеть их решится не каждый.
31-летний Скотти Фрэнклин из Спрингфилда, штат Миссури, стал удачливым бизнесменом благодаря своей неординарной фантазии. Он создал обувь для настоящих американцев, которые даже летом не могут расстаться с традиционными ковбойскими сапогами.
В 2012 году Скотти сидел на пляже, и ему в голову пришла идея объединить ковбойские сапоги и шлепки. Чтобы и выглядело это круто, и не было слишком жарко. Так в виде шутки появились первые сапоги, передняя часть которых была вырезана и преобразована во вьетнамки.
На одной из вечеринок знакомый Скотти предложил за сандалии 150 долларов, и это натолкнуло молодого человека на создание собственного бизнеса. Ушло несколько лет на то, чтобы начать зарабатывать этим на жизнь и вот, наконец, Фрэнклин решил оставить работу шерифом и вплотную занялся раскруткой своего бренда.
Несмотря на то, что пошивом странных ковбойских сандалий он занимается уже пару лет, популярность к нему пришла только сейчас, когда о предприимчивом парне написали американские СМИ.
На своем сайте Скотти отмечает, что желающие могут присылать ему свои старые (или новые) ковбойские сапоги, и за 150 долларов он готов превратить их в новомодные и совсем не жаркие шлепки.