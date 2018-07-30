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18:23 (мск), источник: ТАСС

Венедиктов объяснил свой уход из совета директоров «Эха Москвы»

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов покинул ее совет директоров из-за возникшего конфликта интересов в отношении бюджета. Об этом он в понедельник рассказал в беседе с корреспондентом ТАСС.

Источник: РИА "Новости"
Я представляю там миноритариев — 34%. Мы в этот раз не голосовали за бюджет, мы были против бюджета. У меня возник конфликт интересов: я главный редактор, я представляю миноритариев и я с советом директоров должен одобрять бюджет, который я не одобряю. Чтобы избежать конфликта интересов и сосредоточиться на защите интересов редакции, я и покинул совет. Там будет мой заместитель (Екатерина Годлина — прим. ТАСС).
Алексей Венедиктов
главный редактор радиостанции «Эхо Москвы»

Ранее во время «Прямой линии» президент России Владимир Путин заявил, что компания «Газпром» финансирует «Эхо Москвы» и не вмешивается в ее редакционную политику. Венедиктов ранее подтвердил ТАСС, что «Газпром» в политику редакции не вмешивается, однако сказал, что о финансировании станции ему ничего не известно, так как ему не показывают бюджеты. Тогда же он пообещал прояснить этот вопрос.

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«Мы узнали (про участие “Газпрома” — прим. ТАСС) и мы против. Именно после того, как президент рассказал нам нашу правду о бюджете, которую мы не знали. Я должен защищать интересы редакции, а не акционеров и не совета директоров, — сказал Венедиктов. — “Газпром” представляет кредиты возвратные. Бюджетирует — верно, но (деньги) возвратные — на процентной основе, с двузначной процентной ставкой».

«Мы [миноритарии] против дополнительных кредитов, мы голосовали как акционеры против», — добавил он.

Комментарием «Газпром-Медиа» ТАСС пока не располагает.

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