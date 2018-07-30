Венедиктов объяснил свой уход из совета директоров «Эха Москвы»

Я представляю там миноритариев — 34%. Мы в этот раз не голосовали за бюджет, мы были против бюджета. У меня возник конфликт интересов: я главный редактор, я представляю миноритариев и я с советом директоров должен одобрять бюджет, который я не одобряю. Чтобы избежать конфликта интересов и сосредоточиться на защите интересов редакции, я и покинул совет. Там будет мой заместитель (Екатерина Годлина — прим. ТАСС).

Алексей Венедиктов главный редактор радиостанции «Эхо Москвы»