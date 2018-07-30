Смертельное ДТП в Риддере: Суд отменил штраф акиму Усть-Каменогорска

Источник: Newtimes.kz

На пресс-конференции в областном суде судья-координатор по работе со СМИ Назгуль Рахметуллина сообщила, что «суд отменил постановление полиции из-за отсутствия состава административного правонарушения».

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«Поскольку Куат Тумабаев не является владельцем транспортного средства на праве собственности, в его действиях отсутствует объективная и субъективная сторона правонарушения, предусмотренного частью два статьи КоАП, что исключает наличие состава правонарушения», — отметила она на пресс-конференции.

Напомним, 15 апреля Курманбаев за рулем BMW Х5 насмерть сбил Евгения Смольникова 1999 года рождения. В салоне автомобиля в момент трагедии также находился аким Усть-Каменогорска Куат Тумабаев.

После происшествия, глава областного центра ВКО вышел в отпуск и из-за этого не явился в суд. Заместителю акима Риддера Бауржану Курманбаеву огласили приговор в виде лишения свободы на год.