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18:50 (мск), источник: Newtimes.kz

Смертельное ДТП в Риддере: Суд отменил штраф акиму Усть-Каменогорска

Сегодня специализированный административный суд Усть-Каменогорска рассмотрел жалобу акима города Куата Тумабаева «О неправомерном постановлении местной полиции о наложении на него штрафа в 10 МРП за административное правонарушение» — вождение транспортным средством без страхового полиса, передает МИА «Казинформ».

Источник: Newtimes.kz

На пресс-конференции в областном суде судья-координатор по работе со СМИ Назгуль Рахметуллина сообщила, что «суд отменил постановление полиции из-за отсутствия состава административного правонарушения».

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«Поскольку Куат Тумабаев не является владельцем транспортного средства на праве собственности, в его действиях отсутствует объективная и субъективная сторона правонарушения, предусмотренного частью два статьи КоАП, что исключает наличие состава правонарушения», — отметила она на пресс-конференции.

Напомним, 15 апреля Курманбаев за рулем BMW Х5 насмерть сбил Евгения Смольникова 1999 года рождения. В салоне автомобиля в момент трагедии также находился аким Усть-Каменогорска Куат Тумабаев.

После происшествия, глава областного центра ВКО вышел в отпуск и из-за этого не явился в суд. Заместителю акима Риддера Бауржану Курманбаеву огласили приговор в виде лишения свободы на год.

16 июня полиция составила административный протокол в отношении акима Усть-Каменогорска, по которому предписывался штраф в виде 10 МРП «за езду без страхового полиса». Но данный протокол Тумабаев обжаловал в административном суде города Усть-Каменогорска.

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