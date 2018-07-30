Смертельное ДТП в Риддере: Суд отменил штраф акиму Усть-Каменогорска
Сегодня специализированный административный суд
Сегодня специализированный административный суд
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«Поскольку Куат Тумабаев не является владельцем транспортного средства на праве собственности, в его действиях отсутствует объективная и субъективная сторона правонарушения, предусмотренного частью два статьи КоАП, что исключает наличие состава правонарушения», — отметила она на
Напомним, 15 апреля Курманбаев за рулем BMW Х5 насмерть сбил Евгения Смольникова 1999 года рождения. В салоне автомобиля в момент трагедии также находился аким
После происшествия, глава областного центра ВКО вышел в отпуск и
16 июня полиция составила административный протокол в отношении акима